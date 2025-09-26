Tradimento: ecco cosa succederà nella puntata di stasera, 26 settembre 2025

Anticipazioni TV

Tradimento ci aspetta stasera, 26 settembre 2025. Scopriamo insieme le anticipazioni degli episodi della dizi in onda su Canale5.

Tradimento ci aspetta con un nuovo appuntamento questa sera, 26 settembre 2025, alle ore 21.45 su Canale5. La dizi turca con protagonista Vahide Perçin continua a farci compagnia nella prima serata del venerdì e si avvia velocemente alla sua conclusione. Rimangono pochi appuntamenti con Guzide e la sua famiglia prima del gran finale in cui, vi anticipiamo, ci saranno tanti stravolgimenti, colpi di scena e cambiamenti inaspettati ma anche molti addii. E gli episodi che vedremo oggi ci prepareranno ancora di più a questo momento che aspettiamo con ansia. Scopriamo insieme cosa succederà stasera ma prima un piccolo riassunto di quanto accaduto nelle puntate precedenti.

Tradimento: Serra muore e Kahraman lascia Oylum

Le puntate di Tradimento andate in onda nelle scorse settimane sono state molto intense. Selin ha sparato a Tolga, costringendolo a un trapianto di rene, dopo aver scoperto che il marito è andato a letto con la sorella e che in seguito a questo lei è rimasta incinta; Oylum ha donato il suo rene al padre di Can facendo però infuriare suo marito Kahraman, che ha deciso di lasciare la sua casa. In seguito a una discussione con Mualla anche la ragazza ha lasciato la Villa ed è tornata a casa di sua madre, dove ha incontrato Dundar, il vero figlio di Guzide e Tarik, con cui è stata scambiata. Intanto Ipek, furiosa, ha spinto dalle scale Serra e ne ha causato, senza volere, la morte mentre Nazan ha scoperto che Kadriye è la vera madre di Kahraman e Mualla ha confessato che il ragazzo è frutto di una relazione extraconiugale di suo marito, di cui lei è sempre stata al corrente, tanto da aver deciso di convincere sua sorella ad adottare il bambino e crescerlo come il suo. Tolga è venuto a sapere che Oylum gli ha donato il rene ma ha anche dovuto affrontare Selin, delusa da lui per quello che ha fatto. E negli episodi in onda oggi tutte queste situazioni diventeranno ancora più complicate.

Ecco cosa succederà nella puntata di Tradimento in onda il 26 settembre 2025

Un nuovo appuntamento con Tradimento ci aspetta questa sera, 26 settembre 2025. Negli episodi Guzide affronta Sezai dopo aver scoperto che Kadriye è la madre di Kahraman mentre Selin scopre con orrore della morte di sua sorella e dà di matto, costringendo i secondini a trasportarla in una clinica psichiatrica. Yesim e Umit si recano a un incontro di lavoro ma scoprono che il loro cliente è interessato solo a Yesim. Umit perde il controllo e lo aggredisce, portandolo a tirar fuori una pistola e a sparargli, colpendolo a una mano. Kadriye decide di incontrare suo figlio e si presenta in hotel; Kahraman la respinge e si rifiuta di parlarle. Sezai corre a consolare la donna. Tolga chiede scusa a Oltan per aver pensato che sia stato lui ad aver orchestrato la morte di Serra; padre e figlio si riappacificano. Yesim e Umit tornano dalla famiglia e tra la donna e Dundar sembra essere nato qualcosa, tanto che lui decide di riaccompagnarla a casa, con la scusa di conoscere la sorellina Oyku. Tarik si presenta da Guzide e si autoinvita a cena; poco dopo arriva Sezai e tra i due uomini si scatena la rissa.

Mualla continua a insistere affinché Berhan/Can torni a casa ma Oylum si oppone; la ragazza non intende cedere e mostra all’ex suocera il video in cui dichiara che il figlio è di Tolga e minaccia di mostrarlo a tutta la famiglia Dicleli. Kahraman torna dalla moglie e le rivela di aver scoperto chi è la sua vera madre ma anche di aver capito che tempo prima lei era legata a Sezai. Umit rivela a Zeynep di essersi innamorato di Yesim e di non sapere come fare.

Tradimento va in onda nella prima serata di Canale 5.