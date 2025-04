Tradimento Anticipazioni 22 aprile 2025: Tolga fa una confessione sconvolgente!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 22 aprile 2025 su Canale 5: Tolga, messo alle strette, vuota il sacco!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda il 22 aprile 2025, alle 14:10, a rapire il piccolo Can è stata Yesim, la quale ora sta portando il bambino in una struttura apposita. Intanto, Oltan, preoccupato per Tolga, lo spinge a vuotare il sacco; al culmine della loro discussione, il figlio ammette di essere innamorato di Oylum, e che è proprio in nome di questo sentimento che farà di tutto per aiutarla a ritrovare Can. Mualla, invece, fa installare una telecamera nella stanza d'ospedale di Behram per tenerlo sott'occhio. Nel frattempo, Sezai corre in aiuto di Ipek: quest'ultima è rimasta bloccata in una stazione di servizio dopo che le hanno clonato la carta!

Tradimento: Can è stato rapito...

Che fine ha fatto il piccolo Can? Qualcuno ha rapito il figlioletto di Oylum, che ora è in preda al panico. Quando la giovane ha riaperto gli occhi in ospedale, ha appreso che Can era scomparso; fuori di sé, il suo intento era quello di mettersi immediatamente sulle sue tracce, ma, purtroppo, le sue condizioni fisiche non glielo permettevano: era ancora troppo debilitata. Allora, è intervenuto Kahraman, il quale ha tentato di rassicurarla, così come ha tentato di fare Tolga: tutti loro sono determinati come non mai a ritrovare il bambino per riportarglielo...

Yesim ha rapito Can... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Umit, convinto che dietro al rapimento del piccolo Can ci sia Mualla, si sta scagliando proprio contro di lei. Senza troppi giri di parole, il fratello di Guzide accusa la donna, che, dal canto suo, si affretta a proclamare la sua innocenza: non c'entra niente con la sparizione del nipotino. Ma Mualla starà dicendo la verità, oppure sarà sincera? Sta di fatto che ora vediamo Yesim, reduce da un momento di pubblica umiliazione in diretta televisiva, che, dopo aver preso con sé Can, lo sta portando in una struttura apposita... Che abbia fatto tutto da sola oppure che sia agendo per conto di qualcuno?

Sezai accorre in aiuto di Ipek, nelle Anticipazioni della puntata del 22 aprile 2025 di Tradimento

Oltan è seriamente preoccupato per Tolga, notando quanto quest'ultimo sia giù di morale. Il padre lo prende di petto per spronarlo a vuotare il sacco, e, alla fine, Tolga lo ammette: nonostante abbia sposato Selin, è ancora innamorato di Oylum, ed è per questo motivo che vuole aiutarla a ritrovare il piccolo Can. Intanto, Mualla sta facendo installare una telecamera nella stanza d'ospedale di Behram; dato che qualcuno ha attentato alla sua vita, potrebbe presto provare a finire il lavoro. Sezai, invece, si sta recando in fretta e furia da Ipek. La figlia che ha da poco ritrovato ha bisogno di una mano, visto che si trova bloccata in una stazione di servizio in seguito ad uno spiacevole episodio: le hanno clonato la carta. Il padre spera vivamente di poterle essere d'aiuto...

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato alle ore 14.35 e la domenica pomeriggio alle ore 14.20 sempre su Canale 5.