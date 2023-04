Tina Anselmi - Una vita per la democrazia: su Rai 1 il 25 aprile il film su una donna e una politica straordinaria

Anticipazioni TV

Andrà in onda in prima serata su Rai 1 il 25 aprile Tina Anselmi - Una vita per la democrazia, film con Sarah Felberbaum sulla vita e la carriera della prima donna ministro italiana. Ne parlano autori e protagonisti.

Rai 1 omaggia il 25 aprile in prima serata, con Tina Anselmi – Una vita per la democrazia, una delle figure femminili più importanti della nostra repubblica. Una donna che è stata la prima ministra italiana (al lavoro e alla sanità), staffetta partigiana a soli 16 anni, democristiana, profondamente cattolica ma interprete di una politica improntata a una assoluta laicità (è stata firmataria della legge per l'aborto) e al rispetto dei valori della nostra Costituzione. Fu nominata dalla presidente della camera Nilde Iotti responsabile della commissione d'inchiesta sulla Loggia Massonica P2, il potere occulto sotto lo Stato, un incarico che svolse in maniera egregia ma dopo il quale venne dalla stessa DC estromessa dalla politica attiva. Tina Anselmi era una donna stimata anche dalla sinistra: fu proprio dai suoi avversari politici, da lei sempre rispettati in un'ottica di collaborazione che era anche quella del suo maestro Aldo Moro, che era nata per un periodo l'idea di portarla al Quirinale. Scomparsa nel 2016, Tina Anselmi viene ricordata, dopo libri e documentari, con un film tv che va in onda proprio in prima serata il 25 aprile, data non certo casuale, e che riassume una vita straordinaria in una sintesi che non dimentica niente. Chi c'era la ricorda benissimo, gli altri è giusto che imparino a capire com'era la politica di un tempo, fatta di toni pacati e rispetto, per quanto forti fossero le divergenze. A presentare il film alla stampa sono intervenuti in Rai Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, Angelo Barbagallo che ha coprodotto con la sua BiBI Film Tv, la sceneggiatrice Monica Zapelli, una delle sorelle e la nipote di Tina Anselmi, la sua biografa, la giornalista Anna Vinci, e naturalmente il regista Luciano Manuzzi e la protagonista Sarah Felberbaum.

Ammirati, dopo aver ingraziato la sorella e la nipote di Tina Anselmi, ha presentato il film come “una delle nostre belle avventure nel catalogo delle grandi donne che hanno aiutato la crescita della democrazia e quella umana, qualitativa e culturale delle donne. Tina è stata un'eroina civile che ha aiutato la democrazia negli anni più complicati. Io l'ho incrociata nel mio cammino professionale ed era una grandissima donna che aveva la capacità di andare incontro alle persone, un mix di empatia, generosità e capacità di visione, che aveva mantenuto qualcosa di rigoroso che le veniva da Castelfranco Veneto, dove era nata”. Angelo Barbagallo racconta che il progetto è in ballo da parecchio tempo, “ma c'è voluto un po' perché non era facile ed è una grande responsabilità raccontare un personaggio come quello di Tina Anselmi, perché bisogna dare conto di quello che è stata. Io ero un ragazzo di sinistra e per me era un mito lo stesso, raccontare tutto questo facendone al tempo stesso un prodotto godibile per il pubblico di Rai 1 non è stato semplicissimo. Sono contentissimo che vada in onda il 25 aprile, io ho fatto altri biopic e per me sono molto utili, importanti, per rimettere sotto i riflettori personaggi che col tempo rischiano di essere dimenticati. Spero che aiuti a risvegliare la memoria di Tina nel paese, perché è un personaggio centrale da cui tutti abbiamo molto da imparare”.

Anche il regista Luciano Manuzzi si associa alla difficoltà di sintetizzare in un film tv un personaggio come Tina Anselmi: “ Non è stato semplice ma per me anche molto stimolante farlo, entrare in un mondo di donne e dunque dover continuamente fare appello che è nascosta sotto l'aspetto un po' burbero, per sensibilità mi sento a volte più donna che uomo. Fa pensare che fine abbia fatto la bellezza nella politica, lei ha dato un imprinting al suo fare politico fatto di bellezza, di passione e di gioia, che oggi si è molto inaridita. La gioia che lei provava nell'occuparsi degli altri”. Monica Zapelli racconta che la sfida principale in questa vita così ricca di imprese è stata “non lasciare indietro nessun aspetto: la Resistenza, il lavoro nel sindacato sui diritti delle donne, da cui ha ricavato la conoscenza del tema del lavoro che l'ha portata al ministero e ad occuparsi delle pari opportunità, il Servizio Sanitario Nazionale, la legge Basaglia, la P2... non c'è nulla che ha affrontato come se fosse un momento di routine. La difficoltà è stata nel fare un arco compilativo, evidenziare il suo grande amore e la grande passione per la democrazia, non dare per scontato quello che abbiamo e considerare la democrazia anche un dovere, di chi fa politica e dei cittadini. C'è una battuta che amo molto “la democrazia è la forma più bella ma anche la più faticosa”, che va difesa col proprio impegno, ogni giorno”.

Anna Vinci è autrice di libri e di due documentari su Tina Anselmi, che la scelse tra giornaliste più affermate come propria biografa: “Io sono abituata a parlare in pubblico, ma stavolta sono emozionata e grata che finalmente questo lungo progetto che ci ha visto a volte in una situazione complicata sia diventato il film su Tina. Ho cominciato a frequentare Tina nel 2002 e non solo l'ho conosciuta e sono stata scelta da lei, ma andare da Tina voleva dire avere la porta aperta, conoscere il Veneto, le donne venete. Per lei l'importante era che l'idea diventasse azione. Oggi non c'è più la bellezza, non c'è più coraggio, non c'è più lealtà, lei detestava i tradimenti e mi ha sempre colpito la sua curiosità. Se le persone diventassero più curiose saremmo molto più felici. Lei è diventata quello che voleva essere, l'Italia ha un grande debito verso questa donna”.

A Sarah Felberbaum è toccato il compito più arduo, quello di dare vita nelle varie età, a un personaggio così importante e complesso, senza poterle assomigliare: “Permettetemi di ringraziare Luciano, che mi ha voluta e mi ha cercata. Al primo incontro in ufficio mi è stato detto “pensavamo fossi meno bella” e ho pensato che non sarebbe mai andata in porto e invece Luciano non ha mai avuto dubbi, per me è stata la luce, non potevo deludere le sue aspettative. Con questo ruolo ho potuto non lavorare sul corpo, o meglio farlo in un modo diverso, prendere peso, cambiare il modo in cui camminavo, trasformarmi, che per un attore è una cosa straordinaria. Io all'inizio la conoscevo meno ma mi sento molto vicina a lei, l'ho amata tantissimo, Luciano mi mandava di continuo email con articoli e li ho letti tutti, ho letto il libro di Anna, visto le interviste video e mi sono innamorata follemente di questa donna che è qualcosa di raro, che non ho mai conosciuto, e spero di aver regalato qualcosa a chi la conosceva. Non potevo assomigliarle ma ho voluto lavorare sul suo spirito, la sua purezza, forza e determinazione. Spero che il film possa raccontare una donna straordinaria alle nuove generazioni, è stato difficilissimo raccontare tutte le cose che ha fatto in un film e questo può essere uno spunto per andare a conoscerla in modo più approfondito”.

Cosa penserebbe oggi Tina Anselmi di questa politica? Risponde Anna Vinci: “Credo che la cosa che le avrebbe dato più fastidio sarebbe stato il cattivo uso delle parole. Lei mi diceva sempre le parole devono chiarire, direbbe “è terribile che non sanno parlare”. Tra le tante cose che ho sentito c'è un deputato che ha detto “il governo è riuscito a realizzare grandi cose nonostante l'opposizione”. Tina che aveva questa intelligenza e anche cultura, era un'ottima studentessa e faceva la maestra per aiutare la famiglia, credo che sarebbe stata infastidita da questo uso antidemocratico delle parole. La cosa più bella per Tina era riuscire a fare qualcosa mantenendo le proprie idee, ma insieme all'opposizione. Il nonostante ti dà l'idea di come si possa non essere democratici”. Maria Anselmi si è detta emozionata di aver rivisto la vita e la carriera della sorella in un film, e si parla anche della sua voglia di scherzare, di fare dispetti, di essere disciplinata ma anche ribelle, “capocciona”.

Tina Anselmi – Una vita per la democrazia andrà in onda in prima serata su Rai 1 il 25 aprile. Con Sarah Felberbaum ci sono tra gli altri anche Andrea Pennacchi nel ruolo del padre, Alessandro Tiberi nella parte di Giovanni Di Ciommo, che la affianca nella commissione d'inchiesta sulla P2, Sara D'Amario che è Nilde Iotti e Benedetta Cimatti.