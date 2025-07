The Family: La morte di Cihan. Ecco la nostra opinione a riguardo

Anticipazioni TV

Cihan è morto per salvare Aslan, e non ci stupisce affatto. Questa è la nostra idea sulla sua tragica dipartita...

Nelle ultime puntate di The Family in onda in questi giorni, Cihan, forse il personaggio più buono di tutta la soap turca, è passato a miglior vita: si è sacrificato per salvare suo fratello Aslan. Questa tragica morte potrebbe aver sorpreso i più, ma non noi. Questa è la nostra opinione a riguardo.

The Family: Povero Cihan...

Cihan ci ha sempre fatto molta tenerezza. Stiamo parlando di un giovane uomo che non si è mai sentito amato tanto quanto suo fratello minore, Aslan, da quelli che ha sempre pensato fossero i suoi genitori, Yusuf e Hulya. Tuttavia, ha poi scoperto che, in verità, questi ultimi non erano davvero coloro i quali lo avevano dato alla luce: Yusuf e Hulya avevano deciso di prenderlo in adozione dopo aver fatto fuori suo padre e sua madre. Allora, Cihan ha avuto una crisi d'identità ed un crollo psicologico che lo ha portato a giurare vendetta ai Soykan, quelli che gli hanno sterminato la famiglia naturale, rovinandogli la vita...

The Family: Cihan non è mai riuscito ad odiare i Soykan...

Cihan ci ha provato ad odiare i Soykan, ma la verità è che non ci è mai realmente riuscito: è sempre stato troppo buono. Così, nel momento in cui Serap si tolta la vita davanti a tutti loro, ma soltanto dopo aver confessato di essere stata violentata da Yusuf quando era una ragazzina, lui ha dapprima pensato di uccidere Hulya, ma poi ha finito con il riavvicinarsi alla sua famiglia adottiva. Finalmente Cihan ed Aslan sono tornati ad essere i fratelli uniti che sono sempre stati, non sapendo però che questo idillio avesse una data di scadenza a breve termine...

The Family: Cihan è morto da eroe...

Cihan si è sacrificato per salvare la vita ad Aslan. Ceyrek stava per uccidere quest'ultimo, e così il primo si è messo in mezzo per fargli da scudo umano. Cihan si è preso dei proiettili al posto di Aslan e si è accasciato a terra. Prima di esalare il suo ultimo respiro, il poverino ha voluto ribadire di essere felice poiché si era finalmente ricongiunto con lui: ora che erano tornati a chiamarsi "fratello", se ne sarebbe potuto andare in pace. Per quanto ci dispiaccia che Cihan abbia fatto questa fine, ragionandoci su, ci sembra che le cose non sarebbero potute andare diversamente. In effetti, nonostante abbia sempre cercato di nasconderlo con il aspetto un po' trascurato ed i suoi modi spesso e volentieri un po' bruschi, il suo cuore buono è sempre stato ben visibile. Stiamo parlando di un ragazzo la cui caratteristica principale era l'altruismo: non si faceva alcun problema ad anteporre gli altri, specialmente i suoi cari, a se stesso. Cihan è morto da vero eroe, ed in fin dei conti non potevamo immaginare un epilogo più adatto per questo bel personaggio.

The Family va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00, e nel weekend a partire dalle 14:30 circa, sempre su Canale5.