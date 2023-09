Terra Amara, Furkan Palali è Fikret Fekeli: Vita Privata, Età, Instagram

Anticipazioni TV

Conosciamo meglio Furkan Palali, l’affascinante attore che interpreta Fikret Fekeli nelle nuove puntate di Terra Amara, la soap turca in onda su Canale 5.

Nelle nuove puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, è arrivato un nuovo e affascinante personaggio preannunciato dalle Anticipazioni. Fikret Fekeli ha fatto la sua apparizione apparizione nella soap turca, presentandosi come il figlio illegittimo di Adnan Yaman, marito della defunta Hunkar Yaman e padre di Demir. A prestare il volto al nuovo intrigante personaggio è Furkan Palali. Scopriamo qualcosa in più sull’attore.

Terra Amara, Anticipazioni: Fikret Fekeli nuovo intrigante personaggio

La nuova stagione di Terra Amara, presto in onda su Canale 5, promette nuovi colpi di scena e l’ingresso di personaggi pronti a rimettere in discussione tutto ciò che è accaduto fino ad ora a Cukurova. Tra le new entry della soap turca c’è anche l’affascinante Fikret Fekeli, ovvero il figlio adottivo di Musa Fekeli nonché figlio biologico di Adnan Yaman, padre di Demir e defunto marito di Hunkar. Di professione creditore, Fikret si inserirà nelle trame sconvolgendo un po’ tutto l’ordine raggiunto dopo tanta fatica. Ma chi è il bellissimo Furkan Palali che impersona il nuovo arrivato di Terra Amara? Classe 1986, nato sotto al segno dello Scorpione a a Konya, Furkan è un ex giocatore professionista di basket. Il suo fisico statuario gli ha permesso di diventare piuttosto affermato nel mondo della moda, calcando diverse importanti passerelle, prima di approdare nel mondo della recitazione. Il curriculum di Palali è piuttosto vario come No: 309, Bir Mucize Olsun, Benim Tatlı Yalanım fino alla più recente Terra Amara.

Terra Amara, chi è Furkan Palali?

Dopo essersi diplomato alla Konya Private Diltaş High School, Furkan Palali si è iscritto all’università di geologia dell’Università di Hacettepe di Ankara, dove ha anche iniziato ad appassionarsi alla recitazione, prendendo un’altra laurea che sta finendo di completare mentre si trova impegnato tra un set e l’altro. Nel 2011, Furkan si è classificato al primo posto nel concorso Miglior Modello della Turchia, diventando così noto al mondo della moda per la sua bellezza strepitosa. La carriera di modello ha accompagnato quella di recitazione con le ultime due serie tv che, al momento, lo hanno visto protagonista dopo Terra Amara. Nel 2023, in particolare, è riuscito a strappare il ruolo di Commissario Ali nella serie web Sebeke. Sulla vita privata dell’attore turco non sappiamo molto, dato che Furkan sembra desideroso di lasciare all’oscuro i fan. Dal suo profilo Instagram possiamo notare un forte amore per gli animali, testimoniato da alcuni scatti con cani, gatti e cavalli, ma anche per lo sport che accompagna la sua vita e lo mantiene in perfetta forma fisica, come dimostrano i suoi addominali scolpiti.

