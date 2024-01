Terra Amara: Chi è Fikret? Tutto sull'attore Furkan Palali

Anticipazioni TV

Conosciamo meglio Furkan Palali, l'attore che dà il volto all'affascinante Fikret di Terra Amara.

Furkan Palali è Fikret in Terra Amara

nasce a Konya, in Turchia, il 27 ottobre del; dunque è del segno delloed ha. Si tratta di un attore che è stato un, ma anche un. Il suo fisico statuario gli ha permesso di diventare piuttosto affermato nel

Terra Amara: Carriera e Vita Privata di Furkan Palali

Dopo essersi diplomato alla Konya Private Diltas High School, Furkan si è iscritto al corso di Geologia dell’Università di Hacettepe di Ankara, dove ha anche iniziato ad appassionarsi alla recitazione; infatti, si è laureato mentre era impegnato tra un set e l’altro, ma anche tra una passerella e l'altra. Nel 2011 si è classificato al primo posto nel concorso Miglior Modello della Turchia, diventando così noto al mondo della moda per la sua bellezza. La carriera da modello, però, è ben presto passata al secondo piano, poiché Furkan si è affermato come attore. Fa il suo debutto al cinema nel 2016 con Somuncu Baba: Askin Sirri, e nello stesso anno recita nella serie No: 309; il vero successo lo raggiunge però qualche anno più tardi, grazie al suo ruolo in Terra Amara, quello di Fikret Fekeli Yaman. Nel 2023, invece, Furkan è riuscito a strappare il ruolo di Commissario Ali nella serie web Sebeke. Sulla vita privata dell’attore turco non sappiamo molto, dato che sembra molto riservato. D'altra parte, seppur sul suo profilo Instagram, @furkanpalali, dove vanta ben 1,3 milioni di follower, non ci siano foto che lo ritraggano con la fidanzata, Furkan non è single: da pochi mesi è sentimentalmente impegnato con una collega, Ezgi Eyuboglu.

