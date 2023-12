Terra Amara: Cambio di Programmazione. Ecco quando la Soap tornerà su Canale 5

Anticipazioni TV

Per questo Natale Mediaset ha optato per uno stravolgimento del palinsesto. Terra Amara non andrà in onda per diversi giorni. Ma scopriamo insieme quando tornerà a farci compagnia su Canale 5.

Cambio di programmazione per questo Natale 2023. Oggi, 25 dicembre 2023, Terra Amara non andrà in onda su Canale 5, così come neanche domani, 26 dicembre . La soap opera turca si prende una breve pausa per questi giorni di festa. Capiamo che cosa vedremo al suo posto, quando tornerà a tenerci compagnia e che cosa sta per accadere.

Terra Amara: La Soap va in vacanza per qualche giorno

Una breve pausa natalizia per Terra Amara che non andrà in onda né oggi 25 dicembre 2023, né domani 26 dicembre 2023. Al suo posto, e al posto delle altre soap Mediaset, ossia Beautiful e La Promessa, ci saranno dei film di Natale. Oggi andranno in onda La Magia del Natale e Un Natale da Corgi. Domani invece saranno trasmessi Christmas Wedding Runaway e A Merry Christmas Match.

Terra Amara: La Soap torna su Canale 5 sabato 30 dicembre

Niente da temere: Terra Amara tornerà a tenerci compagnia sabato 30 dicembre 2023. La soap opera turca andrà in onda a partire dalle 14.30, come ogni sabato, e come ogni sabato verranno trasmessi più episodi.

Terra Amara: Ecco che cosa succederà il 30 dicembre 2023

Nell'episodio che è andato in onda il 24 dicembre 2023, Zuleyha ha accidentalmente sparato ad Umit, la quale si è accasciata a terra in una pozza di sangue. La signora, sotto shock, è corsa da Fekeli e da Fikret per chiedere loro aiuto; i tre, però, accorsi sul luogo del delitto, non hanno trovato né un cadavere né una pistola, e quindi si sono convinti del fatto che la dottoressa fosse fuggita. Nella puntata che sarà trasmessa il 30 dicembre 2023, tuttavia, Fikret scopre che Umit è morta: è stata ritrovato il suo corpo esanime in fondo ad una scarpata. Il giovane, in pena, si fa carico delle spese per il suo funerale. Intanto, Betul continua ad ambire di diventare la proprietaria dell'azienda Yaman; Ercan, però, sta cominciando a guardarla con sospetto. Qualche giorno più tardi, tutti a Cukurova stanno parlando dell'incidente in cui sarebbe morta la dottoressa, ma anche di una presunta relazione clandestina tra Fikret e Zuleyha. Lutfiye e Fekeli si mettono in moto per zittire le malelingue. Nel frattempo, alla tenuta arriva il comandante dei gendarmi, che deve informare la signora di aver arrestato Cumali per il rapimento del piccolo Adnan, e che l'uomo, in realtà, non è il padre della piccola Uzum. Per finire, Fikret porta alla cugina di Demir un regalo per aver salvato il piccolo Kerem Ali durante l'incendio. I due passano del tempo insieme e si accorgono di essere in sintonia. Betul ne parla a Sermin, che le ricorda di non perdere di vista il loro obiettivo per colpa di un uomo!

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, e domenica alle 21:20.