Terra Amara Anticipazioni Turche: Zuleyha e Mujgan partoriscono insieme, ma il figlio di una delle due è grave...

Nelle nuove puntate di Terra Amara, Zuleyha e Mujgan danno alla luce i loro bambini insieme, però c'è un problema... Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Turche dell'amata telenovela!

Ad oggi, Zuleyha e Mujgan sono entrambe in dolce attesa. Le Anticipazioni turche delle puntate di Terra Amara, che a breve andranno in onda su Canale 5, ci mostrano che l'ex sarta e la dottoressa si ritroveranno nella stessa sala parto, e metteranno i loro figli al mondo contemporaneamente. Mentre la bimba della Altun e di Demir nascerà sana, il bimbo della Hekimoglu e di Yilmaz dovrà sin da subito lottare per restare in vita... Vediamo insieme che cosa accadrà nelle trame turche della soap opera.

Zuleyha pensa che Mujgan voglia fare del male ad Adnan, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Mentre noi vediamo Zuleyha e Mujgan ai primi mesi di gravidanza, i telespettatori turchi le hanno già viste partorire... insieme. Dopo aver scoperto che Adnan è il figlio di Yilmaz, la dottoressa decide di non parlarne con quest'ultimo, e di creare una certa distanza tra di loro; la Hekimoglu, infatti, intima più volte all'ex sarta di non lasciare che Adnan scorrazzi liberamente nel suo giardino. Pertanto, pensando che il medico sia sull'orlo di un crollo nervoso, la Altun fraintende nel momento in cui la vede vicina al suo bambino. Mujgan stava soltanto impedendo che Adnan ingoiasse un grande sasso, mentre la giovane pensava che gli stesse facendo del male. A nulla valgono le scuse di Zuleyha: la sua rivale in amore reagisce con rabbia.

Terra Amara Anticipazioni Turche: Mujgan e Zuleyha devono partorire!

In seguito allo scontro verbale, la Hekimoglu inizia ad accusare dei dolori. Quando si rende conto che sta perdendo sangue, la ragazza prova a mettersi in contatto con l'Akkaya, però, non riuscendosi, sale in automobile per raggiungere da sola l'ospedale. L'ex meccanico, nel frattempo, è in compagnia dell'ex fidanzata, che voleva parargli dell'atteggiamento - inspiegabilmente - ostile di Mujgan. Mentre i due ne stanno discutendo, la Altun si sente male, e Yilmaz capisce subito di doverla portare in ospedale. Qui, la moglie, vedendolo arrivare con lei, gli lancia un'occhiataccia, e si rifiuta di rivolgergli la parola...

Il figlio di Mujgan e Yilmaz nasce prematuro, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Le partorienti si ritrovano nella stessa sala, e danno alla luce insieme i loro figli. Zuleyha mette al mondo una bambina sana, per la gioia di Demir; al contrario, essendo nato al settimo mese, dunque con un mese e mezzo di anticipo, il bambino della Hekimoglu viene immediatamente messo in incubatrice: i suoi polmoni non si sono ancora formati del tutto. La nipote di Behice è furibonda con il marito, sia perché era in compagnia della sua ex nel momento del bisogno, ma anche e soprattutto perché ha accordato il permesso ai medici di farla partorire. Mujgan aveva espressamente chiesto loro di ritardare il parto il più possibile, proprio affinché il nascituro non avesse alcun problema. D'altra parte, l'Akkaya sostiene a gran voce di non aver avuto scelta: ha pensato solo a salvarle la vita...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10.