Terra Amara Anticipazioni Turche, Zuleyha terrorizzata: Mujgan vuole fare del male ad Adnan!

Nelle nuove puntate di Terra Amara, Zuleyha è convinta che Mujgan abbia delle brutte intenzioni... Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Turche dell'amata telenovela!

Ad oggi, Mujgan è triste e tormentata perché sa che Yilmaz ama ancora Zuleyha. Le Anticipazioni turche delle puntate di Terra Amara, che a breve andranno in onda su Canale 5, ci mostrano che la dottoressa scoprirà anche che il piccolo Adnan è in realtà il figlio del marito. Da quel momento, la Hekimoglu cambierà atteggiamento nei confronti di Adnan, pretendendo che resti a debita distanza. Dopo aver perso le staffe in più di un'occasione, preoccupando l'ex sarta e l'Akkaya, il medico si ritroverà a soccorrere il bambino. La Altun fraintenderà, pensando che Mujgan stia provando a fare del male ad Adnan! Vediamo insieme che cosa accadrà nelle trame turche della soap opera.

Mujgan scopre che Adnan è figlio di Yilmaz, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Mentre noi vediamo Mujgan scoprire con sgomento che Yilmaz e Zuleyha sono sempre stati innamorati l'uno dell'altra, i telespettatori turchi l'hanno già vista fare una scoperta che la getterà ancora di più nello sconforto e che le farà addirittura perdere le staffe. La dottoressa, per puro caso, origlia una conversazione privata tra la rivale in amore e Sabahattin, durante la quale i due stanno parlando del piccolo Adnan, e del fatto che quest'ultimo sia in realtà il figlio dell'Akkaya. Nonostante lo shock, la Hekimoglu decide con lucidità di non parlarne con il marito, per continuare a fargli credere che Adnan sia l'erede di Demir...

Terra Amara Anticipazioni Turche: Mujgan è fuori di sé!

Dall'istante in cui avviene questa scoperta, però, l'atteggiamento della giovane cambia radicalmente. Mujgan e Yilmaz si sono trasferiti nella casa di Sermin e, quindi, abitano vicino a quella degli Yaman; ogni volta che il bimbo è nei paraggi, la giovane si sente minacciata dalla sua presenza. Pertanto, esasperata, la Hekimoglu prende l'ex sarta di petto, e le intima di fare in modo che Adnan non si aggiri più liberamente per il giardino della tenuta. Zuleyha resta di stucco, così come il consorte, ascoltando le parole del medico...

Zuleyha ha paura di Mujgan, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Mujgan perde di nuovo il controllo nel momento in cui rifiuta un regalo dell'Akkaya, un passeggino che, pensando fosse un pensiero di Demir per il figlioletto, la nuora di Hunkar aveva fatto utilizzare proprio ad Adnan. Un altro episodio che farà sospettare agli ex fidanzati che la ragazza stia avendo un esaurimento nervoso a causa dello stress per la sua difficile gravidanza. Il caos, tuttavia, esplode quando il bambino resta per qualche secondo da solo all'aria aperta. Adnan prende in mano una grande pietra, e tenta di metterla in bocca; la Hekimoglu se ne accorge, e si precipita da lui per impedirgli di strozzarsi. Poco dopo, sopraggiunge la Altun, la quale fraintende, arrivando a pensare che la nemica giurata stia provando a fare del male ad Adnan!

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10.