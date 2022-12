Terra Amara Anticipazioni Turche: Yilmaz in fin di vita... cerca Zuleyha!

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate di Terra Amara, mentre Mujgan lo opera, Yilmaz chiama insistentemente Zuleyha... Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Turche dell'amata telenovela!

Ad oggi, Yilmaz sta frequentando Mujgan, mentre Zuleyha ha scelto di restare al fianco di Demir. Le Anticipazioni turche delle puntate di Terra Amara, che a breve andranno in onda su Canale 5, ci mostrano invece che, al termine di un scontro a fuoco, l'ex meccanico verrà colpito da un proiettile. La dottoressa, insieme a Sabahattin ed un'altra collega, interverranno seduta stante. Benché la Hekimoglu riuscirà a salvare la vita all'Akkaya, non sarà affatto felice: durante l'operazione l'amato non faceva altro che invocare il nome dell'ex fidanzata... Vediamo insieme che cosa accadrà nelle trame turche della soap opera.

Zuleyha fugge da Yilmaz, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Mentre noi vediamo Yilmaz continuare a corteggiare Mujgan, dopo aver detto addio a Zuleyha, i telespettatori turchi sanno già che, benché fosse sul punto di fidanzarsi con la dottoressa, l'ex meccanico dimostrerà di non aver mai dimenticato l'ex sarta. Durante la festa di fidanzamento tra l'Akkaya e l'Hekimoglu, la Altun, con in braccio il piccolo Adnan, bussa alla porta della tenuta di Fekeli. Il ragazzo resta sbalordito nel trovarseli davanti, ed ancor di più nel vedere la giovane sconvolta. Zuleyha, infatti, è corsa da Yilmaz in seguito ad un'accesa discussione con Demir: lei ha scoperto che il marito ha causato l'incidente stradale in cui stava per morire con la pediatra, poiché aveva fatto manomettere i freni dell'automobile del rivale in amore!

Terra Amara Anticipazioni Turche: Yilmaz viene colpito da un proiettile!

Quando viene a sapere che la Altun è dall'Akkaya, lo Yaman va su tutte le furie. Quest'ultimo raggiunge la villa con i suoi uomini, e dà ordine a tutti loro di sparare all'impazzata fino a quando la moglie non avrà accettato di uscire e tornare fra le sue braccia. Demir, però, non aveva messo in conto che il nemico ed il padrino non sarebbero rimasti a guardare. Determinati a proteggere Zuleyha, Yilmaz e Fekeli rispondono al fuoco. Al termine dello scontro armato, un proiettile colpisce il primo alle spalle. La protagonista, allora, capisce che è giunto il momento di assecondare la volontà del consorte, prima che la situazione degeneri ancora di più.

Yilmaz fa il nome di Zuleyha, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Mentre la Altun torna a casa, pronta a subire le conseguenze del suo gesto, l'Akkaya, gravemente ferito, perde i sensi. Il giovane sprofonda in un sonno profondo, ed inizia a sognare. Nel suo mondo onirico, Yilmaz vede l'ex promessa sposa che lo accudisce, mentre lui le domanda se possa esserci anche soltanto una possibilità che il piccolo Adnan sia in realtà figlio suo. Intanto, Mujgan, Sabahattin ed una collega lo operano d'urgenza. Nonostante la dottoressa riesca a salvarle la vita ad Yilmaz, il suo umore non migliora. Durante l'intervento, infatti, l'amato non faceva che invocare un nome, e non il suo: anziché chiamare l'Hekimoglu, l'Akkaya chiamava Zuleyha...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10.