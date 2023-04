Terra Amara Anticipazioni Turche: Gulten si dichiara a Cetin... ma lui è in carcere!

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate di Terra Amara, Gulten giura amore eterno a Cetin, il quale, però, è dietro le sbarre... Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Turche dell'amata telenovela!

Ad oggi, Gulten respinge Cetin. Le Anticipazioni turche delle puntate di Terra Amara, che a breve andranno in onda su Canale 5, ci mostrano che la domestica smetterà di reprimere i suoi sentimenti... quando l'austista finirà in prigione per aver sparato al suo promesso sposo, Rustem! Vediamo insieme che cosa accadrà nelle trame turche della soap opera.

Gulten respinge Cetin, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Mentre noi vediamo Gulten continuare a reprimere i suoi sentimenti per Cetin, i telespettatori turchi l'hanno già vista giurargli amore eterno... ma, forse, quando è troppo tardi. La domestica degli Yaman non fa che tenerlo a debita distanza, poiché, rispettandolo, pensa che la cosa migliore per l'autista di Fekeli e Yilmaz sia che non diventi sua moglie. Gulten, infatti, non vuole che Cetin abbia una moglie che sia già stata disonorata. Da quando Ercument ha abusato sessualmente di lei, Gulten si è tacitamente rassegnata ad un destino infausto, condannandosi alla solitudine.

Terra Amara Anticipazioni Turche: Gulten sposa Rustem!

Tuttavia, l'inserviente, oltre a ricevere la proposta di matrimonio da parte dell'amato, ne sta per ricevere un'altra da parte di Rustem. Si tratta di un uomo maturo, che ha già tre figli; pertanto, Saniye rispedisce al mittente la proposta, senza pensarci due volte. Gulten, però, la sorprende, dicendole di aver fatto una scelta diversa: vuole sposare Rustem. La cognata, così come Zuleyha ed Hunkar, sono sotto shock. Le tre, che hanno a cuore la serenità della giovane, non vogliono che si accontenti di un marito simile, ma la cameriera non sente ragioni.

Gulten si dichiara a Cetin quando lui è in carcere, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Al mercato, Fadik s'imbatte casualmente in Cetin, e lo informa delle imminenti nozze di Gulten. Sconvolto, il ragazzo si dirige in fretta e furia alla festa di fidanzamento per fermare la sorella di Gaffur prima che sia tardi. Una volta arrivato a destinazione, Cetin spara a Rustem. Quest'ultimo finisce in ospedale, mentre l'autista finisce in carcere. In preda alla disperazione, la cognata di Saniye va a trovarlo in prigione, e, oltre a dichiarargli tutto il suo amore, gli giura che lo aspetterà. Ma per quanto tempo Cetin resterà dietro le sbarre? Dopo circa un mese, quando Rustem si sarà ripreso, fornirà alle autorità la sua versione dei fatti. L'uomo ammetterà di essere stato il primo ad estrarre l'arma; quindi, quella del giovane è stata soltanto legittima difesa. Cetin tornerà a piede libero... così lui e Gulten saranno finalmente liberi di vivere insieme "felici e contenti". Peccato che per i due innamorati ci sarà un altro ostacolo da superare, ossia il fratello di lei: quando Gaffur verrà a sapere della loro relazione non la prenderà per niente bene...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10.