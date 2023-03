Terra Amara Anticipazioni Turche: Cetin chiede a Gulten di sposarlo! Ecco la spiazzante risposta della domestica...

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate di Terra Amara, Cetin fa la proposta a Gulten... Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Turche dell'amata telenovela!

Ad oggi, Gulten sta ancora elaborando lo stupro subito. Le Anticipazioni turche delle puntate di Terra Amara, che a breve andranno in onda su Canale 5, ci mostrano che quando l'amato Cetin le chiederà di diventare sua moglie, proprio perché traumatizzata da ciò che le ha fatto Ercument, la domestica, anziché accettare felicemente, scoppierà in lacrime... Vediamo insieme che cosa accadrà nelle trame turche della soap opera.

Gulten ancora traumatizzata, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Mentre noi vediamo Gulten ancora scossa dallo stupro subito, i telespettatori turchi l'hanno vista tentennare davanti ad una proposta di matrimonio, proprio a causa del suo trauma. Da quando Ercument ha abusato sessualmente di lei, Gulten sta provando a tenere a freno le attenzioni - gradite - di Cetin. La domestica pensa che ormai il suo onore sia irrimediabilmente compromesso, ed inoltre ha perso fiducia nel genere maschile...

Terra Amara Anticipazioni Turche: Gulten finisce in ospedale!

Il giovane autista è piuttosto ostinato. Cetin si è davvero innamorato di Gulten, pertanto non è disposto a rinunciare a lei con tanta facilità. Nonostante lui continui a provare ad avvicinarla,Gulten continua a tenerlo a debita distanza; la svolta, però, arriva nel momento in cui quest'ultima finisce in ospedale. Hatip, infatti, riesce ad ingannare Gaffur, facendogli acquistare del pollo avariato che poi gli Yaman servono a tutti i presenti alla cerimonia di circoncisione che hanno organizzato. Tra coloro i quali ne pagano le conseguenze c'è proprio la cognata di Saniye, che, appunto, viene ricoverata per un'intossicazione.

Cetin fa la proposta a Gulten, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Il braccio destro di Yilmaz, con la scusa di doverle portare dei fiori da parte di Fekeli, va a trovare Gulten. Cetin ribadisce a quest'ultima di amarla, e chiedendole per quale ragione non voglia che lui la renda felice; Gulten, seppur con meno fermezza, continua a respingerlo. In seguito, il ragazzo le fa comunque recapitare un biglietto in cui le chiede d'incontrarsi al lago, per parlare. Con grande sorpresa per Cetin, l'inserviente si presenta all'appuntamento. Nel momento in cui lui le chiede di sposarlo, Gulten si abbandona ad un pianto liberatorio, e, ripensando allo stupro subito, tra le lacrime dice a Cetin di non poter diventare sua moglie...

