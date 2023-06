Terra Amara Anticipazioni Turche: Gaffur uccide Hatip! E qualcuno lo ha visto...

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate di Terra Amara, Gaffur si macchierà dell'omicidio di Hatip... Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Turche dell'amata telenovela!

Ad oggi, Hatip è vivo e vegeto, ma soprattutto spietato. Le Anticipazioni turche delle puntate di Terra Amara, che a breve andranno in onda su Canale 5, ci mostrano che il diabolico imprenditore sta per essere ucciso. Ad eliminare Hatip sarà Gaffur, il quale, sconcertato per aver commesso involontariamente il più terribile dei crimini, si darà alla fuga. Tuttavia, Sermin ha assistito all'omicidio... Vediamo insieme che cosa accadrà nelle trame turche della soap opera.

Gaffur scopre che Hatip ha ucciso Cengaver, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Mentre noi vediamo Hatip continuare a mettere in atto le sue diaboliche macchinazioni contro chicchessia, i telespettatori turchi lo hanno già visto morire. Nel momento in cui Rasit fa ritorno a Cukurova, poiché rimasto in bianco, si dirige alla tenuta, da Fadik, per riprendere a corteggiarla. In questa occasione, il braccio destro dello spietato imprenditore incontra Gaffur, con il quale si lascia sfuggire che era stato costretto a lasciare il paese, perché glielo aveva ordinato Hatip, in seguito al ritrovamento della pistola con cui era stato ucciso Cengaver. Gaffur, intuendo dalle sue parole che ci fosse il Presidente della Camera di Commercio dietro l'omicidio del migliore amico di Demir, decide di non denunciarlo...

Terra Amara Anticipazioni Turche: Gaffur ricatta Hatip!

Il padre adottivo della piccola Uzum scrive una lettera anonima ad Hatip in cui gli dice di aver scoperto la verità e che, se non vuole essere denunciato per il crimine che ha commesso, deve consegnargli un'ingente somma di denaro. L'uomo, spaventato, si reca nel luogo dell'incontro con una borsa piena di carta. Invece di andare via dopo averla depositata, resta a guardare, e così scopre che è stato Gaffur a ricattarlo. Furente, Hatip si scaglia contro di lui e gli punta contro l'arma; Gaffur, però, riesce a disarmarlo e per sbaglio fa partire un colpo...

Gaffur uccide Hatip, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Il marito di Saniye, involontariamente, uccide il marito di Naciye. Gaffur, terrorizzato, si dà alla fuga, non sapendo che qualcuno ha assistito all'omicidio. Sermin si era messa in macchina con Hatip, per recriminare quest'ultimo di non aver mantenuto la promessa: non ha più divorziato da sua moglie per stare con lei. In realtà, proprio al momento dell'assassinio, Naciye riceve la richiesta di divorzio. Furibonda, la donna si reca al commissariato per denunciare Hatip per l'omicidio di Cengaver, dato che, qualche giorno prima, lo ha sentito parlare al telefono ed ammetterlo. Dunque, le autorità emettono un mandato d'arresto che, però, si rivelerà inutile, dato che il ricercato è morto!

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10.