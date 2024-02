Terra Amara, Anticipazioni e Trame Turche: Hakan rapisce Betul e la costringe a mentire!

Anticipazioni TV

Betul mette in pericolo la vera identità di Hakan nelle nuove puntate di Terra Amara. Le Anticipazioni sulla soap turca di Canale 5 ci rivelano che la giovane pagherà caro il tentativo di smascherare il futuro sposo di Zuleyha.

Nelle prossime puntate di Terra Amara, la soap turca in onda su Canale 5, Betul metterà in pericolo la doppia identità di Hakan e l’uomo prenderà una decisione inaspettata e forte, con la complicità di Vahap, il pericoloso fratello di Abdülkadir. Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni.

Vahap rivela tutto a Zuelyha nelle nuove puntate di Terra Amara

Sebbene fosse stato allontanato dal fratello Abdülkadir, rapito da Fikret per vendicare la morte di Fekeli, Vahap non lascerà mai veramente Cukurova e troverà anche il coraggio di presentarsi da Zuleyha Altun per rivelarle di essere innamorato di lei. La donna sarà molto spaventata quando capirà che è stato proprio Vahap ad introdursi nella villa per spiarla mentre dormiva e a ferire Gaffur alla gamba. Zuleyha correrà a chiedere aiuto a Mehmet il quale inseguirà Vahap in strada, intimandogli di lasciare la città. A quel punto, il fratello di Abdülkadir sarà talmente furioso da rivelare a tutti che Mehmet è in realtà Hakan, parole a cui tuttavia nessuno darà peso tranne Fikret, che non si è mai fidato dell’uomo e vuole vederci chiaro.

Terra Amara Anticipazioni: Betul ricatta Hakan

Avendo ascoltato le pubbliche rivelazioni di Vahap sulla vera identità di Mehmet, Betul e la madre Sermin inizieranno a pensare che sia questo il momento giusto per ricattare Hakan. Essendo in possesso di una fotografia in cui l’uomo appare al fianco di Demir Yaman, fotografia che prova la vera identità del futuro marito di Zuleyha, Betul chiederà ad Hakan cinque milioni di lire turche per tacere la verità. La minaccia dell’avvocatessa, tuttavia, manderà su tutte le furie Hakan che costringerà Vahap ad aiutarlo, dato che è tutta colpa sua se la vera identità rischia di venire a galla proprio in questo delicato momento, e lui si presterà chiedendo a Betul di uscire insieme a cena. In realtà, le Anticipazioni della soap turca ci rivelano che il piano di Hakan sarà proprio di fare allontanare la figlia di Sermin dalla villa per non dare nell’occhio.

Anticipazioni Terra Amara: Betul sequestrata da Hakan

Hakan è in una situazione di stallo. Fikret non gli crede e continua a dargli filo da torcere, Zuleyha tuttavia ha accettato di sposarlo e presto sarà sua moglie, e solo allora potrà cercare di rivelarle la sua vera identità, spiegando perché si è celato dietro quella di Mehmet. Così, grazie alla complicità di Vahap, Hakan riuscirà a rapire e sequestrare Betul, legandole i polsi e imbavagliandola. L’uomo si assicurerà di minacciare la donna, puntandole anche una pistola contro, fino a quando l’avvocatessa non prometterà di non rivelare mai a nessuno la verità. Peccato che Fikret continuerà ad indagare e che non riuscirà proprio a fidarsi del futuro sposo della Altun.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.