Terra Amara, Anticipazioni e Trame Turche: Fikret vendica la morte di Fekeli, Abdulkadir morirà?

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara, la soap turca di Canale 5. Fikret scopre tutto e si vendica di Abdulkadir.

Nuovi sconvolgenti colpi di scena attendono i fan di Terra Amara. Le Anticipazioni della soap turca, in onda su Canale 5, ci rivelano che Fikret scoprirà tutta la verità sull’assassinio di Fekeli per mano di Abdulkadir e vorrà la sua vendetta. Il socio di Hakan morirà per mano del fratellastro di Demir Yaman? Scopriamolo insieme.

Fikret scopre tutto nelle nuove puntate di Terra Amara

Grazie alla chiamata di un operaio misterioso, Luftiye scoprirà che c’è Abdulkadir dietro la morte di Fekeli e avrà un malore, ma deciderà una volta dopo essersi ripresa di non rivelare nulla a Zuleyha Altun, avendo saputo che sta per convolare a nozze con Mehmet e considerando l’uomo coinvolto nell’omicidio. La verità, tuttavia, verrà a galla a Villa Yaman, spingendo Zuleyha ad annullare il matrimonio, per poi finire anche alle orecchie di Fikret. Sebbene la zia cerchi in tutti i modi di persuaderlo a non commettere vendette pericolose nei confronti di Abdulkadir, Fikret sarà livido di rabbia e giurerà di farla pagare al responsabile della morte di Ali Rahmet.

Anticipazioni Terra Amara: Fikret rapisce Abdulkadir

Ignorando le preghiere della zia Luftiye, Fikret decide di vendicare la morte di Fikret e rapisce Abdulkadir per interrogarlo sull’omicidio. Inizialmente, l’uomo negherà tutto ma, messo alle strette con la violenza, ammetterà di aver preso parte alla morte di Fikret, aggiungendo poi una bugia: Abdulkadir rivelerà che è stato Mehmet a costringerlo a fare questo gesto terribile. Furioso e pieno di rabbia, Fikret inizierà a minacciare sempre di più l’uomo, certo che tanto non poterà fuggire dal capanno isolato dove lo ha rinchiuso e legato per il suo interrogatorio. Poi, il gesto estremo. Ecco cosa accadrà nelle nuove puntate di Terra Amara in onda su Canale 5.

Terra Amara Anticipazioni: Abdulkadir morirà per mando di Fikret?

Le Anticipazioni della soap turca in onda su Canale 5 parlano chiaro. Avendo scoperto che è proprio Abdulkadir il responsabile della morte dello zio, Fikret perderà la testa e, dopo un interrogatorio terribile, deciderà di vendicarsi dando alle fiamme il magazzino dove ha imprigionato il socio di Mehmet. Mentre Fikret si allontana dalle fiamme, pronto a rivelare a Zuleyha cosa ha scoperto riguardo l’uomo che ha l’intenzione di sposare, Abdulkadir troverà un modo di vendicarsi. Volendolo umiliare, infatti, Fikret getterà a terra un coltello prima di lasciare il capanno, certo che l’uomo morirà tentando inutilmente di liberarsi dalle corde che lo imprigionano. Invece, grazie alle sue abilità, Abdulkadir taglierà le corde e si darà alla fuga. Cosa accadrà dopo?

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.