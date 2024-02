Terra Amara, Anticipazioni e Trame turche: Hakan chiede a Zuleyha di sposarlo ma accade l’impensabile!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le trame delle puntate di Terra Amara, provenienti dalla Turchia. Le Anticipazioni parlano di proposta di nozze per Zuleyha Altun, ma non sarà romantica come dovrebbe, ecco perché.

Gli appassionati di Terra Amara sanno ormai perfettamente che per Zuleyha Altun nulla è semplice, neppure ricevere una romantica proposta di matrimonio. Hakan si è dichiarato e ora vorrebbe convincerla a sposarlo ma, proprio nel momento più importante, qualcuno ci mette lo zampino e Zuleyha rischia la vita. Ecco cosa rivelano le Anticipazioni sulle nuove puntate della soap turca di Canale 5.

Vahap nuovo antagonista di Hakan, le trame di Terra Amara

Nuovi intrighi ci aspettano nelle puntate di Terra Amara, presto in onda su Canale 5. Protagonista dei nuovi sviluppi per alcuni dei personaggi principali della soap sarà Vahap, il terribile e crudele fratello di Abdülkadir decisamente poco voluto da Hakan. Quest’ultimo, conoscendo il carattere ribelle e incontrollabile dell’uomo, infatti, vorrebbe che andasse via da Cukurova e Abdülkadir lo asseconda, chiedendo a Vahap di lasciare al più presto la città senza creare scompiglio, così da non mettere in pericolo la sua alleanza. Ma Vahap non seguirà l’ordine del fratello e, anzi, inizierà a diventare una presenza inquietante per gli abitanti di villa Yaman. Vediamo insieme le Anticipazioni.

Terra Amara Anticipazioni: Vahap inganna tutti, Zuleyha è in pericolo!

Abdülkadir chiederà al fratello di lasciare subito Cukurova, preoccupato dal fato che Hakan possa cambiare idea sul loro accordo e denunciare i suoi crimini di guerra, portandolo a scontare una lunghissima pena dietro le sbarre. Vahap, tuttavia, inizierà a nutrire una malsana ossessione per Zuleyha Altun e, dopo aver finto di lasciare la città come richiesto, si introdurrà più volte nella villa degli Yaman, arrivando anche a dormire al fianco della donna addormentata profondamente. Nel frattempo, ignari di tutto, Zuleyha e Hakan sono sempre più vicini. Sebbene abbia chiarito di essere ancora in lutto per la morte del marito Demir Yaman, è innegabile che la Altun provi qualcosa per il nuovo socio delle Holdings, e quando lui le ha dichiarato amore, Zuleyha è rimasta sorpresa ma anche turbata. Questa vicinanza non farà affatto piacere allo spietato Vahap, che arriverà a fare l’impensabile.

Terra Amara, proposta di matrimonio con sparatoria!

Hakan è deciso a fare la sua mossa, vuole Zuleyha, si è innamorato di lei anche se non dovrebbe e nulla può fermarlo dall’averla tutta per sé. Dopo averle confessato i suoi sentimenti, vedendola turbata ma anche sinceramente interessata, e dopo averla aiutata a ritrovare Adnan, Hakan organizza una romantica cena per la Altun e le chiede di diventare sua moglie. Mentre Zuleyha accetta la proposta di nozze emozionata, sopraffatta dai sentimenti che prova per Hakan, Vahap osserva la scena da lontano e perde la testa. L’uomo farà partire un colpo per uccidere il suo rivale, ma il proiettile ferirà la Altun alla testa e la corsa in ospedale sarà terribile. Cosa accadrà a Zuleyha?

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì e la domenica alle 21:20.