Terra Amara, Anticipazioni e Trame turche: Adnan rapito? Il figlio di Zuleyha sparisce all’improvviso

Non c’è pace per Zuleyha Altun. Nelle nuove puntate di Terra Amara, presto in onda su Canale 5, Adnan farà prendere un bello spavento alla madre, sparendo improvvisamente da villa Yaman. Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni sulla soap turca e cosa accadrà nel dettaglio.

Adnan si allontana dalla villa nelle nuove puntate di Terra Amara

I figli di Zuleyha Altun sono una grande fonte di preoccupazione per la donna, rimasta sola dopo la scomparsa del marito Demir Yaman. Mentre la piccola Leyla si è ripresa da quella che sembrava essere una caduta mortale, Adnan ne combinerà un’altra. Vedendo un gruppo di gitani avvicinarsi alla villa, Sermin farà entrare una di loro per acquistare delle stoffe ma scorderà di lasciare aperto il portone. Adnan, che sta giocando in giardino indisturbato, sarà incuriosito dal rumore di un tamburello, suonato da uno dei bambini gitani e, sfuggito al controllo di Fadik, uscirà di nascosto dal portone per avvicinarsi. Le due donne che dovrebbero badare al bambino non si accorgono di nulla e, nel frattempo, Adnan farà amicizia e si lascerà a convincere un carretto dei gitani, che ripartirà proprio in quel momento.

Anticipazioni Terra Amara, Adnan sparisce nel nulla

Le Anticipazioni della soap turca di Canale 5 ci rivelano che l’improvvisa scomparsa di Adnan metterà subito in allarme Zuleyha Altun che, ancora scossa dal ritrovamento del cadavere di Demir Yaman, penserà subito che il figlio sia stato rapito da Hakan. Non sapendo che l’uomo misterioso che continua a gravitare nella sua vita altri non è che Mehmet Kara, Zuleyha accetterà immediatamente il suo aiuto spinta a fidarsi di lui da quando l’uomo le ha rivelato di essersi innamorato di lei. Zuleyha inoltre metterà subito in allarme Fikret, che inizierà le ricerche del nipote senza perdere tempo, ma storcerà il naso quando scoprirà che anche Mehmet vorrà partecipare. Fikret, infatti, non si fida per niente del nuovo arrivato che ora possiede anche il 45% delle holding Yaman.

Terra Amara Anticipazioni, Mehmet salva la situazione

Il piccolo Adnan si sarà allontanato di poco dalla villa Yaman e a scoprirlo sarà proprio Mehmet, che troverà il figlio della Altun in un campo coltivato dopo essere stato abbandonato dai gitani. Le Anticipazioni di Terra Amara ci rivelano che, mentre Zuleyha sarà felicissima della notizia e sarà ancora più portata ad avere fiducia nell’uomo, Fikret diventerà se possibile ancora più sospettoso nei confronti di Mehmet. Il fratellastro di Demir, infatti, sospetterà addirittura che la sparizione di Adnan fosse opera dell’uomo per fare colpo sulla Altun e spingerla a fidarsi di lui. Così. Fikret chiederà un incontro con Mehmet in un posto isolato di Cukurova e i due avranno una discussione molto accesa, che li porterà ad affrontarsi a mani nude.

