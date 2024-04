Terra Amara, Anticipazioni e Trame turche: Fikret e Zeynep vicinissimi, sarà vero amore?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Terra Amara provenienti dalla Turchia. Sempre più complicità tra Fikret e Zeynep, sono loro la nuova coppia della soap di Canale 5?

L’arrivo a Cukurova della bella e gentile Zeynep Yilmaz, giunta in città per lavorare nella scuola come insegnante di chimica, è stato notato da Lutfiye e Cetin che hanno fatto conoscere la nuova arrivata a Fikret Fekeli. Le Anticipazioni sulla soap turca in onda su Canale 5 ci rivelano che i due saranno sempre più vicini e complici, tanto che tra loro potrebbe nascere un amore ed esserci un romantico lieto fine a Terra Amara.

Zeynep conquista tutti nelle nuove puntate di Terra Amara

Siamo sempre più vicini al grande finale di Terra Amara, la soap turca in onda su Canale 5 che continua a tenere gli spettatori incollati allo schermo con imperdibili colpi di scena ma anche ampio spazio all’amore. E proprio protagonista di una nuova storia d’amore potrebbe essere la giovane Zeynep Yilmaz, tornata a Cukurova per prendere il posto del padre come professoressa di chimica nella scuola della città. Il ritorno di Zeynep sarà notato a Cetin, vecchio alunno del padre della nuova prof, che presenterà la ragazza alla nuova sindachessa Lutfiye. E proprio lei troverà la Yilmaz talmente dolce, gentile e piena di virtù da pensare di proporla al nipote Fikret Fekeli, che in amore è decisamente sfortunato. I due si ritroveranno a cena insieme e l’alchimia sarà più che evidente tanto che Fikret, sceso in campo per aiutare Hakan contro il nuovo nemico, tornerà a casa con il sorriso sulle labbra.

Fikret cotto di Zeynep? Le Anticipazioni di Terra Amara

Come precedentemente detto, la cena a lume di candela tra Zeynep e Fikret andrà a gonfie vele, tanto che lui si offrirà di portarla a casa dandole un passaggio con la macchina per prolungare l’appuntamento, segretamente combinato dalla zia Lutfiye e da Cetin. Le Anticipazioni sulla soap turca ci rivelano che Fikret farà un nuovo gesto importante per l’affascinante professoressa di chimica di Cukurova, offrendole uno dei suoi appartamenti una volta saputo che la ragazza è in cerca di alloggio, chiedendo a Cetin di farle la proposta assolutamente gratuita. Zeynep sarà felicissima di aver trovato casa ma, avendo saputo che appartiene a Fikret, insisterà per poter pagare la sua parte non volendo approfittare dell’uomo appena conosciuto, cosa che colpirà non poco il giovane Fekeli.

Terra Amara Anticipazioni: lieto fine per Fikret?

Insomma, l’arrivo a Cukurova di Zeynep farà tornare il sorriso sul volto di Fikret che ancora nutriva sentimenti per Zuleyha Altun nonostante lei avesse deciso di sposare Hakan poiché innamorata di lui. La professoressa di chimica e Fekeli saranno sempre più inseparabili, tanto che lui deciderà di aprirsi e di raccontarle la storia d’amore mai sbocciata ma ugualmente sofferta con Mujgan e della scelta di adottare il figlio della dottoressa defunta, il piccolo Kerem Alì. Puntata dopo puntata, sarà chiaro che tra i due stia nascendo una complicità unica e le Anticipazioni sulla soap provenienti dalla Turchia ci rivelano che saranno proprio Zeynep e Fikret i protagonisti del grande finale di Terra Amara.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì ed il venerdì anche alle 21:20.