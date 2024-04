Terra Amara, Anticipazioni e Trame Turche: Hakan braccato dal nuovo nemico, arriva un aiuto inaspettato

Anticipazioni TV

Hakan braccato da Hamran Said nelle nuove puntate di Terra Amara, presto in onda su Canale 5. Le Anticipazioni sulla soap turca ci rivelano che arriverà per lui un aiuto inaspettato.

L’ingresso di Hamran Said nelle trame di Terra Amara creerà problemi importanti per Hakan Gumusoglu. Le Anticipazioni sulla soap turca in onda su Canale 5, infatti, ci rivelano che il nuovo nemico metterà in condizione Hakan di dover proteggere a tutti i costi Zuleyha e i suoi figli, chiedendo aiuto all’ultima persona a cui avrebbe voluto rivolgersi. Ecco tutti i dettagli.

Abdulkadir salva Hakan nelle nuove puntate di Terra Amara

A Cukurova è giunta una nuova minaccia per la serenità di Hakan Gumusoglu e Zuleyha Altun e si tratta di Hamran Said, membro della mafia libanese che vuole vendicarsi a tutti i costi del presunto omicidio del padre. Le Anticipazioni sulla soap turca in onda su Canale 5, ci rivelano che Hamran manderà lettere minatorie ad Hasan, spingendolo a riprendere i rapporti con Abdulkadir Keskin in cerca di aiuto e che sarà proprio quest’ultimo ad evitare una tragedia. Said, infatti, punterà una pistola contro Hakan pronto a colpirlo a morte ma sarà fermato da Abdulkadir che riuscirà a ferirlo e metterlo in fuga. Purtroppo per loro, Hamran non è morto e questo apre l’ipotesi a nuovi scenari catastrofici.

Anticipazioni Terra Amara, Zuleyha furiosa con Hakan

Mentre Hakan rischia la vita e rinsalda il rapporto con Abdulkadir nella lotta contro il loro nuovo nemico comune, che potrebbe ora nascondersi ovunque a Cukurova in attesa di colpirli, Zuleyha Altun nota alcune stranezze nel marito e decide di capire cosa sta capitando a sua insaputa. Grazie ad uno stratagemma, Zuleyha riuscirà a seguire il marito e scoprirà che lui collabora ancora con Abdulkadir, sebbene le avesse promesso di interrompere ogni rapporto una volta scoperto che lui è l’assassino di Fekeli. Le Anticipazioni di Terra Amara ci rivelano che la Altun vivrà questa bugia come un vero e proprio colpo basso e non si fiderà più di Hakan, decidendo di piantarlo in asso e portare con sé i figli Leyla e Adnan. Cosa accadrà quando il marito si renderà conto della fuga volontaria della sua novella sposa?

Terra Amara Anticipazioni, Hakan chiede aiuto proprio a lui

Stando alle Anticipazioni sulla soap ambientata a Cukurova, Hakan scoprirà che Zuleyha è partita con i figli senza avvisarlo e sarà preso dal panico all’idea che, senza alcuna sorta di protezione, la moglie possa cadere preda del suo nuovo nemico, decisamente intenzionato ad eliminarlo e ferirlo in ogni modo. Non sapendo come trovarla, Hakan è costretto a rivolgersi a Fikret Fekeli sperando che almeno lui sappia dove si trova la Altun. Sebbene non abbia mai apprezzato Hakan e ne sia geloso, Fikret ascolterà la sua storia e converrà con la sua idea di dover rimanere uniti per proteggersi. Così, Fekeli organizzerà un incontro ingannando Zuleyha, alla quale Hakan rivelerà tutta la storia e prometterà di risolvere la questione evitando di uccidere Said.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì ed il venerdì anche alle 21:20.