Terra Amara, Anticipazioni e Trame Turche: arriva un nuovo Amore per Fikret

Anticipazioni TV

Buone notizie per le fan di Fikret Fekeli. Le Anticipazioni di Terra Amara ci rivelano che arriverà per lui un nuovo, travolgente, amore. Ecco i dettagli.

Buone notizie per le fan di Fikret Fekeli. Nelle nuove puntate di Terra Amara, come rivelano le Anticipazioni provenienti dalla Turchia, arriverà a Cukurova la bella e giovane Zeynep Yilmaz che, grazie allo zampino di Cetin e Lutfiye, riuscirà a conquistare il cuore di Fikret, distogliendolo dalla gelosia per Zuleyha Altun che è innamorata di Hakan. Scopriamo insieme i dettagli sulla soap di Canale 5.

Zeynep nuovo personaggio di Terra Amara

Nelle nuove puntate di Terra Amara, presto in onda su Canale 5, farà il suo ingresso la bella Zeynep Yilmaz, tornata a Cukurova dopo tanti anni di assenza quando le sarà assegnata la cattedra di professoressa di chimica nella scuola, al posto del padre che ricopriva questo ruolo prima di lei. Zeynep incontrerà subito Cetin, che riconoscerà la giovane essendo stato lui stesso uno studente del padre della Yilmaz. Proprio tramite Cetin, la nuova arrivata farà l’incontro di Lutfiye ovvero la nuova sindaca di Curkurova. La donna noterà subito la nuova professoressa che la colpirà per il suo carattere dolce e la sua innegabile bellezza, portandola a credere che potrebbe essere proprio lei la donna perfetta per consolare il cuore di Fikret Fekeli.

Anticipazioni Terra Amara, Fikret col cuore infranto

Il povero Fikret, infatti, non sta passando un bel momento a causa dell’imminente matrimonio tra Zuleyha Altun e Hakan. Innamorato della moglie del defunto fratellastro Demir Yaman, Fikret si è chiuso in sé stesso e non si capacita della scelta dalla Altun, così Cetin ha un’idea perfetta per distrarlo, facendogli conoscere la dolce Zeynep che secondo lui ben si adatta al carattere spigoloso dell’amico. Con la complicità di Lutfiye, Cetin organizzerà una cena invitando Fikret e Zeynep per permettere loro di conoscersi e sembra che l’idea sarà un’idea vincente. Scopriamo insieme le Anticipazioni sulla soap turca di Canale 5.

Terra Amara anticipazioni: Zeynep fa colpo su Fikret

Sebbene la cena al buio avrebbe potuto rivelarsi una scommessa persa, il feeling tra Zeynep e Fikret è talmente palese che la cena a sorpresa di rivela essere perfetta, tra risate e scambi di battute che colpiscono molto Fekeli. La dolce Yilmaz è infatti una donna bellissima oltre che dolce ed è impossibile non rimanerne affascinati. La cena si concluderà nel migliore di modi: le Anticipazioni di Terra Amara, infatti, ci rivelano che Fikret si offrirà di riaccompagnare Zeynep al suo albergo così da poter passare ancora più tempo insieme. Insomma, sembra proprio che a Cukurova sia nato un nuovo amore, e chissà che questa volta anche Fikret possa avere il suo lieto fine.

Terra Amara va in onda su Canale 5 il venerdì alle 21:20.