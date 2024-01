Terra Amara Anticipazioni e Trame Turche: Fekeli muore assassinato!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Terra Amara provenienti dalla Turchia sono sconvolgenti. Nelle puntate della soap, in onda su Canale 5, assisteremo all’assassinio di Fekeli.

Finale amaro per Fekeli. Le Anticipazioni di Terra Amara, provenienti dalla Turchia, ci svelano che l’uomo verrà assassinato in maniera brutale e che il suo corpo senza vita sarà ritrovato da Gaffur, che darà la terribile notizia a tutti. Ma come muore uno dei protagonisti più amati della soap turca in onda su Canale 5? Ecco i dettagli.

Fekeli sospetta di Mehmet Kara nelle nuove puntate di Terra Amara

L’arrivo a Cukurova di Mehmet Kara, identità scelta da Hakan per agire nell’ombra indisturbato, ha causato non pochi problemi e ne porterà altri, ben più tragici. L’uomo ha intenzione di vendicarsi di Demir Yaman, suo ex socio che lo lasciò nei guai anni prima, facendolo andare in banca rotta e riducendolo in miseria, e per farlo userà ogni mezzo incluso il raggiro a Zuleyha Altun. Il nuovo arrivato nella soap di Canale 5, tuttavia, non ingannerà Fekeli che inizierà immediatamente a sospettare e indagare. In realtà, pur non sapendolo, anche Fekeli è nel mirino di Hakan che lo accusa di aver ucciso anni prima suo fratello. L’omicidio ci fu, ma non fu intenzionale bensì frutto di un incidente stradale, notizia che porterà Hakan a riflettere sulla possibilità di risparmiare il ricco proprietario terriero.

Anticipazioni Terra Amara, Fekeli nei guai: la verità ha un prezzo

Fekeli non crede alle buone intenzioni di Mehmet e le sue indagini lo porteranno ad un finale drammatico, come rivelato dalle Anticipazioni di Terra Amara provenienti dalla Turchia. Indagando, l’uomo scoprirà che Mehmet è in realtà Hakan e vorrà vederci chiaro, cercando un confronto con il nuovo nemico della famiglia Yaman. Al suo posto, tuttavia, Fekeli troverà Abdülkadir, in realtà braccio destro di Hakan anche lui presentatosi a Cukurova sotto mentite spoglie. Temendo che Fekeli possa rovinare i loro piani, noncurante del fatto che Hakan volesse risparmiarlo e trarlo fuori dalla sua personale vendetta, Abdülkadir fornirà una versione dei fatti molto falsata all’uomo e lo convincerà che vuole aiutarlo a smascherare il finto Mehmet, chiedendogli di andare in un mulino dove avrà tante risposte. In realtà si tratta, appunto, di una trappola: Abdülkadir attenderà Fekeli nel mulino e lo colpirà alle spalle con una siringa piena di veleno mortale, causandone così la morte improvvisa!

Terra Amara Anticipazioni, Fekeli morto assassinato

Dopo aver deciso di seguire il proprio istinto ed indagare per difendere la famiglia Yaman, ora che Demir è ancora disperso e non si hanno notizie certe seppur si pensa il peggio, Fekeli ha pagato con la vita. Essendo morto per un’iniezione letale, tuttavia, quando il suo corpo viene ritrovato da Gaffur e portato di corsa in ospedale, il medico trae la conclusione che si tratta di un infarto. Fekeli, del resto, ne aveva già sofferto e ogni volta si era ripreso con sempre maggiore difficoltà. Le Anticipazioni di Terra Amara, tuttavia, ci rivelano che Abdülkadir e Hakan non la faranno franca, dal momento che Zuleyha inizia a sospettare che la morte di Fekeli non sia naturale ma frutto di un assassinio a sangue fretto, e quando la Altun si mette in testa qualcosa è impossibile convincerla del contrario.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, e domenica alle 21:20.