Terra Amara, Anticipazioni e Trame Turche: Demir è scomparso, Zuleyha riceve una lettera misteriosa

Nelle prossime puntate di Terra Amara, soap turca in onda su Canale 5, Zuleyha Altun riceverà una lettera da Demir Yaman dopo la sua scomparsa, ma nulla è come sembra. Ecco le Anticipazioni.

La quarta stagione di Terra Amara si apre sulla scomparsa di Demir Yaman durante l’assalto alla villa da parte di Abdulkadir Keskin e dei suoi uomini armati. Zuleyha Altun sarà disperata e cercherà di scoprire dove si trova il marito con l’aiuto di Fikret Fekeli che ormai ha consacrato la sua vita ad aiutare il fratellastro per fare ammenda. Quando alla villa degli Yaman arriverà una lettera, che sembra proprio essere stata scritta da Demir in persona, Fikret diventerà ancora più sospettoso. Scopriamo insieme, nel dettaglio, tutte le Anticipazioni sulla soap turca di Canale 5.

Demir rapito nelle nuove puntate di Terra Amara

Grandi colpi di scene nelle nuove puntate di Terra Amara. Demir Yaman è evaso dal carcere, accusato ingiustamente per la morte di Sevda avvenuta invece per mano di Umit, ed è corso alla villa per chiedere alla moglie Zuleyha Altun di fare in fretta le valigie per fuggire da Cukurova. Proprio mentre stanno ultimando i preparativi, la villa viene presa d’assalto dagli uomini armati di Abdulkadir Keskin e scoppia il caos: Zuleyha cerca di nascondere i figli, mentre Demir viene travolto nella colluttazione e di lui non rimane traccia. Immediatamente tutti credono che Yaman sia stato rapito, soprattutto perché in città è arrivato da qualche tempo una vecchia conoscenza dell’uomo, ovvero Hakan che ha messo in chiaro il suo desiderio di spazzare via Demir, anche al costo di rigirare la moglie Zuleyha con una fittizia identità che le farà commettere un terribile errore.

Anticipazioni Terra Amara: Zuleyha raggirata da Hakan

Sembra che i nemici di Demir Yaman non abbiano mai fine e, proprio quando Umit si è volatilizzata dopo aver ucciso erroneamente la madre biologica, e Fikret ha compreso che l’odio che nutriva per il fratellastro gli ha arrecato esclusivamente danno, chiedendo perdono e facendo ammenda, a Cukurova arriva Hakan pronto a distruggere il figlio di Hunkar. Il nuovo arrivato è una vecchia conoscenza di Demir e ha dei conti in sospeso e una vendetta da ottenere. Per farlo, Hakan si presenta a Zuleyha sotto le mentite spoglie di Mehmet Kara, facendo fidare la Altun di lui e colpendola proprio dove non potrà più rimediare, ovvero convincendola a cedergli il 25% delle holding di Yaman in cambio del fatto che sarà lei ad avere sempre l’ultima parola sulle decisioni. Inutile dire che il sesto senso di Fikret lo metterà immediatamente in allarme, collegando Mehmet con la sparizione di Demir.

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha riceve una lettera di Demir?

Nelle nuove puntate di Terra Amara, presto in onda su Canale 5, Zuleyha sarà distrutta dalla sparizione misteriosa di Demir e non si darà pace, in cerca di indizi. Alla villa arriva un pacco contenente una lettera, che secondo la Altun porta proprio la calligrafia del marito, e la loro fede nuziale, spedita dalla Siria. Dunque, la donna si convincerà che il marito è stato rapito ed è detenuto da qualche parte ma che presto troverà il modo di tornare a Cukurova. A differenza della Altun, tuttavia Fikret non si fiderà della missiva e si recherà in Siria per parlare con i suoi contatti, scoprendo che nessuno sa nulla di Demir. Chi ha scritto, dunque, la lettera? Il mistero si infittisce e per lo Yaman potrebbe mettersi davvero male.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, e domenica alle 21:20.