Terra Amara Anticipazioni dal 28 novembre al 3 dicembre 2022: Demir arrestato per omicidio!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda dal 28 novembre al 3 dicembre 2022. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap turca Terra Amara, in onda dal 28 novembre al 3 dicembre 2022 su Canale 5, a partire dalle 14.10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 28 novembre 2022

Sait viene a sapere da Musa che Demir gli ha commissionato un lavoro: segare tutte le piante dell'aranceto di Yilmaz. Quest'ultimo si reca nei campi insieme a Sait.

Puntata in onda Martedì 29 novembre 2022

Sermin rifiuta la proposta di Demir di acquistare la sua casa, e Sabahattin, venuto a conoscenza delle sue difficoltà economiche, decide di offrirle il doppio.

Puntata in onda Mercoledì 30 novembre 2022

Yilmaz acquista la casa di Sermin, e così facendo introduce lui e Fekeli nel cuore della "fortezza" degli Yaman. Poi si impossessa della filanda più grande della Turchia.

Puntata in onda Giovedì 1° dicembre 2022

Sait viene trovato ucciso, e mentre Fekeli si precipita in casa di Demir, quest'ultimo viene arrestato e interrogato per sospetto concorso in omicidio.

Puntata in onda Venerdì 2 dicembre 2022

Demir è in carcere, ma Hunkar non si dà per vinta: cerca un modo per farlo uscire e, intanto, indaga per capire se sia realmente innocente.

Puntata in onda Sabato 3 dicembre 2022

Ep. 1: Gaffur, approfittando dell'assenza di Demir, intravede un'opportunità per migliorare la sua posizione. Anche Zuleyha coglie l'occasione per parlare con Sabahattin.

Ep. 2: Hunkar è convinta che Zuleyha si nasconda, con Adnan, in casa di Fekeli. In realtà la donna ha portato il figlio in ospedale perché è febbricitante.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14.10.