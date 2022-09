Terra Amara Anticipazioni 9 settembre 2022: Zuleyha disperata! Yilmaz potrebbe morire...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda venerdì 9 settembre 2022 su Canale 5 rivelano che Zuleyha va a trovare Yilmaz, che ancora in coma. Hunkar, invece, viene minacciata...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 9 settembre 2022, alle 16.30, Zuleyha va a trovare Yilmaz in ospedale di nascosto. Poco dopo l'imprenditore si risveglia, e riprende subito in mano la sua vita. Demir e Cengaver lo temono. Intanto, Hunkar, la quale continua a non fidarsi della nuora, viene minacciata da Sermin... e non la prende per niente bene.

Terra Amara Anticipazioni: Yilmaz si risveglia dal coma!

Una volta scoperto che Yilmaz è in coma, Zuleyha, con l'aiuto di Sabahattin, va a trovarlo. Il medico somministra ad Hunkar del sonnifero, e poi accompagna la giovane in ospedale dal suo amato. Dopo la visita della Altun, l'Akkaya si sveglia, sotto gli occhi colmi di lacrime di Fekeli. Rimessosi in piedi, l'imprenditore non perde tempo: torna a lavoro e si candida per diventare il Presidente della Camera di Commercio di Cukurova. Benché Demir e Cengaver siano soddisfatti dell'acquisto di alcuni terreni, temono che Yilmaz stia diventando un avversario sempre più pericoloso...

Hunkar dubita di Zuleyha, nelle Anticipazioni del 9 settembre 2022 di Terra Amara

La protagonista, vedendo l'amore della sua vita in un letto d'ospedale dormire un sonno profondo, ha preso coscienza ancora di più di quanto sia forte il sentimento che prova nei confronti dell'Akkaya. Zuleyha è combattuta: se da un lato il suo cuore batte all'impazzata per l'ex fidanzato, dall'altro il buon senso la spinge a restare al fianco del marito. Infatti, soltanto se rimarrà vicino allo Yaman, allora potrebbe continuare a crescere il piccolo Adnan. La giovane sceglie per tale ragione ancora una volta il consorte. Hunkar, però, dubita della sua fedeltà...

Terra Amara Anticipazioni: Sermin fa infuriare Hunkar...

Sermin ha finalmente capito a che gioco stava giocando Veli. Quest'ultimo non si è mai interessato a lei, ha soltanto sfruttato il suo fascino per abbindolarla ed estorcerle con l'inganno, ma senza violenza, una certa quantità di denaro. Sermin va da Veli e gli sbatte in faccia la terribile verità che ha appena scoperto; il fratellastro della Altun, però, non si lascia intimidire, e la ricatta. La bionda, quindi, minaccia a sua volta la signora: rivelerà a tutti che la nuora e Yilmaz non erano sorella e fratello, se non le darà ciò che vuole. Hunkar, inferocita per l'affronto subito, ricatta a sua volta Sermin, servendosi delle foto in cui è insieme a Veli...

