Terra Amara Anticipazioni 9 giugno 2023: Mujgan si toglie la vita!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda venerdì 9 giugno 2023 su Canale 5 rivelano che dopo essere stata respinta di nuovo da Yilmaz, Mujgan prende una drastica decisione...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 9 giugno, alle 14.10, Mujgan supplica Yilmaz di darle un'altra chance. Quest'ultimo, tuttavia, ha ormai deciso che divorzieranno, pertanto la sbatte fuori di casa. La dottoressa, incapace di continuare a vivere senza l'Akkaya, prende una drastica decisione. L'Hekimoglu chiede a Behice di portare Kerem Ali nell'abitazione che un tempo condivideva con il marito; l'intento del medico è quello di restare sola. Mujgan scrive una lettera d'addio e poi si prepara a suicidarsi. Intanto, secondo gli avvocati, soltanto la testimonianza di Demir potrebbe salvare Zuleyha. In un primo momento, il giorno dell'udienza, l'imprenditore sembra aver stabilito di non presentarsi; poco dopo, però, arriva. Che cosa dirà?

Terra Amara Anticipazioni: Yilmaz sbatte fuori Mujgan!

Yilmaz, esaurita la pazienza, si è visto costretto a dire a Mujgan di volere il divorzio. L'ex meccanico, infatti, ritiene che la moglie sia responsabile di tutto ciò che di brutto gli stia capitando, e soprattutto di tutto ciò che di brutto stia capitando a Zuleyha. A causa della sua folle gelosia, sta rovinando la vita a molte persone. Per l'Hekimoglu è stata una doccia fredda e, da quel momento, è ancora più disperata di quanto non fosse già nell'ultimo periodo: non riesce ad immaginare la sua vita senza l'Akkaya e la loro famiglia unita!

Terra Amara Anticipazioni: Mujgan vuole togliersi la vita...

Behice aveva consigliato alla nipote di farsi furba, e negoziare a proprio vantaggio i termini del divorzio. Mujgan, però, non desidera altro che l'amato le dia un'altra chance, tanto che ora lo sta supplicando di concedergliela. Peccato che Yilmaz sia irremovibile, ormai ha fatto la sua scelta e non tornerà indietro per niente al mondo; pertanto, il giovane sbatte la dottoressa fuori di casa. L'Hekimoglu, allora, prende una drastica decisione. Dopo aver chiesto alla zia di portare Kerem Ali nell'abitazione che condivideva con l'Akkaya, la ragazza, in evidente stato di shock, resta sola. Mujgan scrive una lettera d'addio e si prepara a sucidarsi.

Demir in tribunale per il processo a Zuleyha, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 9 giugno 2023

Secondo gli avvocati, soltanto una cosa potrebbe salvare Zuleyha da una condanna: la testimonianza di Demir. Quest'ultimo si è finalmente svegliato dal coma, ed ora ha in mano il destino della moglie. Arriva il giorno del processo e, in un primo momento, lo Yaman non si presenta. Si teme infatti che l'imprenditore non abbia neanche intenzione di parlare. Tuttavia, poco dopo, la Altun vede Demir varcare la soglia. L'ex sarta e tutti i presenti sono tesi, curiosi di sapere che cosa stia per dire il signore di Cukurova. Lo Yaman sarà clemente oppure impietoso con Zuleyha?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 5 all'11 giugno 2023.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.