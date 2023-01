Terra Amara Anticipazioni 7 gennaio 2023, Demir è una furia cieca: Zuleyha è da Yilmaz!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda sabato 7 gennaio 2023 su Canale 5 rivelano che Zuleyha fugge con Adnan e si va a nascondere da Yilmaz! Quando Demir lo scopre perde il controllo...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 7 gennaio 2023, alle 14.10, Yilmaz e Mujgan hanno deciso che si sposeranno, anche senza il consenso dei genitori di quest'ultima. Tuttavia, quando i due innamorati stanno festeggiando il loro fidanzamento, Zuleyha bussa alla loro porta. L'ex sarta è scappata dalla tenuta con il piccolo Adnan dopo aver scoperto che Demir ha manomesso i freni della vettura dell'Akkaya. Quando l'imprenditore viene a sapere dove si è nascosta la moglie, furioso, dà l'ordine ai suoi uomini di sparare all'impazzata, fino a quando la Altun non sarà tornata tra le sue braccia. Comincia così una sparatoria all'ultimo sangue!

Terra Amara Anticipazioni: Mujgan sposa Yilmaz!

Sevil vuole che sia ben chiaro: Mujgan non ha il suo consenso per convolare a nozze con Yilmaz. Nel momento in cui il giovane ha chiesto ufficialmente alla donna la mano di sua figlia, si è sentito negare il permesso. Infatti, Sevil ha assistito ad uno scatto d'ira dell'Akkaya, e, pertanto, non pensa che sia la persona giusta per la Hekimoglu. D'altra parte, per quanto le dispiaccia non aver ricevuto la benedizione materna – né tantomeno quella paterna -, la dottoressa non ha la minima intenzione di consentire ai suoi genitori di frapporsi tra lei e Yilmaz. Alla villa di Fekeli si sta tenendo la loro festa di fidanzamento!

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha fugge da Demir per andare da Yilmaz...

Durante la serata per festeggiare l'imminente matrimonio tra l'ex meccanico e Mujgan, sopraggiunge improvvisamente Zuleyha. La ragazza, sconvolta, non è sola: ha in braccio il piccolo Adnan. L'Akkaya non esita ad accoglierla in casa. Ma che cosa sta succedendo? La Altun ha scoperto che è stato Demir a manomettere i freni dell’automobile dell'ex fidanzato, provocando così l’incidente che stava per costare la vita a lei e alla sua rivale in amore. Dopo averlo apertamente accusato di essere un assassino, Zuleyha ha approfittato del caos per scappare con il figlioletto…

Demir è fuori controllo, nelle Anticipazioni del 7 gennaio 2023 di Terra Amara

Quando viene a sapere che la moglie, insieme ad Adnan, è andata a rifugiarsi da Yilmaz, lo Yaman va su tutte le furie. Quest’ultimo si dirige alla villa di Fekeli con degli uomini, ai quali ordina di sparare all’impazzata almeno fino a che la Altun non avrà deciso di tornare tra le sue braccia. Padrino e figlioccio rispondono al fuoco, e, ad un certo punto, l'Akkaya viene raggiunto alla schiena da una pallottola. Zuleyha si rende conto di non poter più temporeggiare: deve accontentare Demir, per evitare che la situazione degeneri ulteriormente. La Hekimoglu sta per operare d’urgenza il promesso sposo, mentre l’ex sarta sta per subire l'ira funesta del marito...

