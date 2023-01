Terra Amara Anticipazioni 5 gennaio 2023: Yilmaz non può sposare Mujgan!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda giovedì 5 gennaio 2023 su Canale 5 rivelano che Yilmaz vorrebbe convolare a nozze con Mujgan, ma - più di - qualcuno si oppone a questo matrimonio!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 5 gennaio 2023, alle 14.10, Yilmaz vuole chiedere ufficialmente in sposa Mujgan. Pertanto, lui e Fekeli si recano in visita alla madre della dottoressa, Sevil. Quest'ultima, però, spaventata dalla natura violenta dell'Akkaya, gli nega la mano della Hekimoglu...

Terra Amara Anticipazioni: Sevil non accetta la relazione tra Yilmaz e Mujgan...

Non appena è giunta a Cukurova, Sevil si è mostrata contraria alla relazione amorosa di sua figlia Mujgan con Yilmaz. Come al marito, Behzat, infatti, alla donna non va genio che la dottoressa si sia trasferita in un piccolo paese, dove tra l'altro sta per diventare la moglie di un ex meccanico con la fedina penale sporca...

Terra Amara Anticipazioni: Mujgan vuole sposare Yilmaz!

Alla Hekimoglu dispiace sentire Sevil screditare l'Akkaya, ma ribadisce che i suoi sentimenti per quest'ultimo sono forti e, quindi, insopprimibili. Incredibilmente, però, quando la signora fa la conoscenza del futuro genero, sembra restarne colpita, tanto da arrivare a dare loro la sua benedizione...

Sevil contro Yilmaz, nelle Anticipazioni del 5 gennaio 2023 di Terra Amara

Nel momento in cui viene a sapere che Demir ha organizzato un attentato - non andato a buon fine - per togliere di mezzo Fekeli, ed in cui è rimasta coinvolta Hunkar, Yilmaz si dirige come una furia cieca alla tenuta ed inizia a sparare all'impazzata. Il rivale non perde tempo, e risponde al fuoco. Anche Sevil è alla villa, perché era andata a far visita a Sermin; la donna, vedendo il ragazzo comportarsi come un vero e proprio delinquente, resta a bocca aperta. A questo punto, Sevil fa di nuovo un passo indietro: quando l'Akkaya la raggiunge con il padrino per chiederle ufficialmente la mano del medico, la signora gli rifila un secco e sonoro "no"!

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.