Terra Amara Anticipazioni dal 2 al 7 gennaio 2023: Zuleyha e Mujgan hanno un incidente e rischiano di morire!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda dal 2 al 7 gennaio 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Terra Amara, in onda dal 2 al 7 gennaio 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 14.10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 2 gennaio 2023

Nonostante l'intermediazione della madre e del padrino, Demir e Yilmaz anziché trovare un accordo che metta la parola "fine" alla loro ostilità, sono ancora più furiosi l'uno con l'altro. Fekeli, però, continua a sperare che prima o poi i due possano sotterrare l'ascia di guerra, e tenta di rassicurare in merito a ciò Hunkar. Intanto, Gulten è uscita dall'ospedale, ed il signore la ringrazia per non aver detto che le ha sparato. Lo Yaman, per sdebitarsi, le regala un appezzamento di terra.

Puntata in onda Martedì 3 gennaio 2023

Durante una riunione di lavoro, Demir viene a sapere che degli uomini stanno speculando sul mercato delle arance, con il rischio di affamare gli agricoltori di Cukurova; pertanto, su consiglio di Hunkar, l'imprenditore decide d'intervenire, acquistando l'intero raccolto. Peccato che qualcuno lo abbi anticipato: Yilmaz.

Puntata in onda Mercoledì 4 gennaio 2023

Gaffur non ci sta: secondo lui non è giusto che Gulten sia diventata proprietaria terriera al suo posto. Saniye, però, prova a fargli capire che potrebbe ugualmente beneficiare di questa situazione. Intanto, Yilmaz diventa sempre più popolare grazie all'intuizione che ha avuto per salvare i produttori di arance, tanto che viene intervistato. Le sue parole fanno breccia nei cuori di tutti, specialmente in quelli delle donne che lo amano, Zuleyha e Mujgan.

Puntata in onda Giovedì 5 gennaio 2023

Demir paga un uomo affinché manometta i freni dell'automobile di Yilmaz. Tuttavia, il giorno seguente è Mujgan a mettersi al volante della vettura in questione. Per caso, Zuleyha decide di salire a bordo, determinata a parlarle. Poco dopo, le due finiscono fuori strada. L'ex meccanico riesce a trovarle grazie ad un'informazione avuta da Sabahattin. L'imprenditore, invece, teme che la sua adorata moglie possa diventare la vittima della sua sete di vendetta.

Puntata in onda Sabato 7 gennaio 2023

Zuleyha e Mujgan hanno avuto un brutto incidente stradale. Yilmaz e Demir, temendo per le loro amate, accorrono in ospedale. Qui, dato che tutte le stanze sono occupate, le due donne sono costrette a condividere la stessa camera. La Altun soffre le pene dell'inferno nel vedere l'ex fidanzato accudire amorevolmente la Hekimoglu, e prega il marito di trovarle una stanza tutta per lei. Lo Yaman offre dei soldi ad un paziente che sta per essere dimesso affinché liberi prima il letto, ma Zuleyha è talmente tanto insofferente da lasciare la struttura contro il parere del medico. La dottoressa torna finalmente a lavoro, mentre l'Akkaya porta l'automobile dal meccanico, dove si scopre che i sospetti di Fekeli erano fondati: qualcuno ha manomesso il veicolo. Cengaver è indebitato fino al collo, e chiede a Demir di restituirgli il denaro investito nel caseificio, ora che la società è sciolta; il signore, però, si rifiuta. Nihal, allora, propone di vendere l'oro della sua dote. Intanto, Fekeli comunica alle sue guardie che qualcuno ha manomesso i freni dell'automobile di Yilmaz, mentre Zuleyha assicura a Mujgan di non provare più niente per quest'ultimo, e le augura di essere felici insieme. Dopodiché, l'ex sarta confessa allo Yaman di amarlo, ma lui crede sia solo riconoscenza per esserle rimasto accanto in ospedale. L'Akkaya, invece, grazie all'esportazione di arance in Europa, è sempre più benvoluto dagli uomini d'affari di Cukurova; tuttavia, anche Demir ottiene una soddisfazione: è il nuovo presidente della squadra di calcio del paese.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.