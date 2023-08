Terra Amara Anticipazioni 9 agosto 2023: Behice uccide Hunkar a sangue freddo!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 9 agosto 2023 su Canale 5 rivelano che Behice pugnala a morte Hunkar!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 9 agosto, alle 14.10, Zuleyha, delusa e furiosa, allontana Yilmaz con fare minaccioso: rapendo il piccolo Adnan, si è dimostrato crudele tanto quanto Demir, dunque lei non lo vuole mai più vedere. Intanto, Fekeli fa ad Hunkar la proposta di matrimonio. L'uomo spera che il loro amore possa essere d'esempio per i loro figli, che invece continuano ad odiarsi. La signora, commossa, accetta. Il mattino seguente, Hunkar contatta Behice, e le dà appuntamento in un luogo appartato. Documenti alla mano, le fa sapere di aver scoperto che è un'assassina: ha le prove che sia stata lei ad uccidere i suoi due mariti. La donna le ordina di lasciare immediatamente Cukurova, se non vuole che la denunci. Behice, nervosa, la pugnala a morte...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha chiude con Yilmaz!

Zuleyha è un fascio di nervi. La giovane non riesce a credere che Yilmaz abbia agito come ha sempre fatto Demir, ossia strappandole il figlioletto. L'ex meccanico, infatti, per punire l'acerrimo nemico di tutte le menzogne raccontate in conferenza stampa, ha rapito il piccolo Adnan. L'Akkaya, però, non ha pensato che così facendo avrebbe fatto soffrire anche l'Altun. Quest'ultima, non appena vede rientrare l'amato alla tenuta insieme al bambino, gli si scaglia contro e, con fare minaccioso, gli dice che non vuole mai più vederlo!

Terra Amara Anticipazioni: Hunkar accetta di sposare Fekeli!

Fekeli non ne può davvero più dell'eterna guerra tra Yilmaz e lo Yaman. L'imprenditore, allora, sperando d'ispirare i ragazzi a riappacificarsi, e perché da sempre innamorato di lei, chiede nuovamente ad Hunkar se vuole sposarlo. Fekeli è certo che, unendosi in matrimonio, il loro amore, così puro e potente, sarà d'esempio per l'Akkaya e Demir. La donna, che non riesce a trattenere l'emozione, accetta senza esitazioni.

Behice uccide Hunkar, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 9 agosto 2023

Hunkar è felice al pensiero che presto diventerà la moglie dell'unico uomo che abbia mai amato. Tuttavia, la gioia che sta provando in questo momento avrà vita breve. Prima di concentrarsi sui preparativi delle nozze, la signora deve risolvere un problema. Hunkar dà appuntamento a Behice in luogo piuttosto appartato, poiché deve affrontare con lei un discorso decisamente delicato. Con un fascicolo in mano, la figlia della nonnina mette Behice al corrente del fatto che è entrata in possesso delle prove che dimostrano che lei sia un'assassina. Infatti, ha scoperto che entrambi i suoi mariti erano ricchi e godevano di ottima salute, ma sono morti in circostanze sospette. Hunkar, allora, la minaccia: se non se ne andrà immediatamente, lasciando in pace lei e Fekeli, la denuncerà. Behice non ammette le proprie coblpe e, nervosa, le si avvicina per pugnalarla all'altezza del cuore, non lasciandole scampo. Hunkar vede la vita passarle davanti, poi si accascia a terra e muore.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.