Terra Amara Anticipazioni 6 giugno 2023: Saniye e Naciye incastrano Hatip!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda martedì 6 giugno 2023 su Canale 5 rivelano che Saniye, grazie all'aiuto di Naciye, riesce ad avere la meglio su Hatip!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 6 giugno, alle 14.10, Saniye si rivolge a Naciye per chiederle aiuto. Il capo dei braccianti ha bisogno che la donna le dia una mano per risolvere la questione del debito che Gaffur ha contratto con Hatip. Naciye, indignata per il comportamento del marito, gli ruba le chiavi della cassaforte. Dopodiché, dà a Saniye la cambiale che il consorte aveva negato di aver firmato, e le restituisce anche i soldi che lui aveva già dato ad Hatip. Quando lo scopre, quest'ultimo corre da Sermin per sfogarsi, ma lei è in compagnia di Fusun e, quindi, si vede costretto ad inventare una scusa...

Terra Amara Anticipazioni: Saniye scopre che Gaffur l'ha derubata!

Quando il gioielliere le ha chiesto se avesse bisogno di vendere altro oro, oltre a quello che già gli aveva consegnato qualche giorno prima Gaffur, Saniye ha capito tutto. Quest'ultima ha intuito che il marito avesse inscenato un furto in casa loro, in realtà commesso da lui stesso, perché bisognoso di denaro. Allora, Saniye ha messo Gaffur alle strette, e lui si è visto costretto a vuotare il sacco. Il tuttofare degli Yaman ha ammesso di aver rubato i suoi gioielli e di averli venduti perché ha contratto un ingente debito con Hatip.

Terra Amara Anticipazioni: Saniye affronta Hatip...

La mamma adottiva della piccola Uzum ha così scoperto che il debito che Gaffur ha contratto con il Presidente della Camera di Commercio non era di 10.000 lire turche, bensì di 100.000. L'uomo, infatti, le ha confessato che non ha perduto i soldi giocando d'azzardo: stava rientrando alla villa con il gruzzolo di Hunkar, quando dei banditi lo hanno rapinato; allora, Hatip si era offerto di aiutarlo per non avere problemi con la signora. Saniye, sconcertata, ha deciso di prendere una boccata coraggio e raggiungere l'imprenditore per assicurargli che ci avrebbe pensato lei a ripagarlo, e per chiedergli di smetterla di tormentare il marito.

Naciye aiuta Saniye e Gaffur, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 6 giugno 2023

Consapevole che le sarebbe pressoché impossibile racimolare circa 80.000 lire turche, il capo dei braccianti decide di rivolgersi a Naciye. Saniye spera che la donna l'aiuti a risolvere la questione del debito che Gaffur ha contratto con Hatip. Naciye, dopo averla ascolta e dopo essersi indignata per l'atteggiamento del coniuge, gli ruba le chiavi della cassaforte. La signora entra in possesso della cambiale che il fratello di Gulten aveva negato di aver firmato e del denaro che aveva già consegnato all'amante di Sermin, e poi mette tutto nelle mani del pupillo di Hunkar. Quando Hatip scopre che Naciye lo ha pugnalato alle spalle, corre dalla bionda per sfogarsi, ma Sermin è in compagnia di Fusun e, quindi, deve inventare una scusa per giustificare la sua visita...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 5 all'11 giugno 2023.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.