Terra Amara Anticipazioni 24 maggio 2023: Gaffur confessa a Saniye di averla derubata!

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda mercoledì 24 maggio 2023 su Canale 5 rivelano che Saniye fa una scoperta su Gaffur che la lascia di stucco...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 24 maggio, alle 14.10, Zuleyha regala a Gulten il suo abito nuziale, quello che avrebbe indossato se si fosse sposata con Yilmaz. Intanto, Saniye scopre che Gaffur l'ha derubata per vendere il suo oro. La donna mette alle strette l'uomo, che le confessa di averlo fatto perché ha contratto con enorme debito con Hatip...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha fa un prezioso dono a Gulten...

Zuleyha non potrebbe essere più felice per Gulten: finalmente, quest'ultima coronerà il suo sogno d'amore, sposando Cetin. Fekeli è già andato a chiedere ufficialmente la mano della domestica agli Yaman per conto del suo braccio destro, mentre l'ex sarta si è messa all'opera per confezionarle l'abito nuziale perfetto. Tuttavia, ora la Altun prende una decisione inaspettata, regalando a Gulten il suo vestito da sposa, quello che avrebbe indossato per convolare a nozze con Yilmaz. La cameriera, commossa, accetta il prezioso dono...

Terra Amara Anticipazioni: Saniye senza parole!

Saniye è impegnata a sbrigare delle commissioni con Gulten, affinché il suo grande giorno sia perfetto. Mentre sta facendo i suoi giri, la donna s'imbatte nel gioielliere, che le chiede se abbia nuovamente bisogno di vendere i suoi gioielli. Saniye resta sorpresa da questa domanda, dato che sa per certo di non avergli venduto nulla nell'ultimo periodo. Dato che l'uomo sembra piuttosto convinto di ciò che dice, il nuovo capo dei braccianti ha un'intuizione: Gaffur aveva inscenato un furto in casa loro per impossessarsi segretamente dei suoi gioielli e rivenderli!

Gaffur confessa tutto a Saniye, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 24 maggio 2023

Saniye, sconvolta da ciò che ha appena scoperto, va a prendere di petto Gaffur. La moglie accusa quest'ultimo di averla derubata del suo oro, inscenando un furto in casa loro ed incolpando persino Cetin di essere un ladro. Gaffur non può far altro che confessare, e chiederle perdono. Purtroppo non ha avuto altra scelta, dato che ha contratto un enorme debito con Hatip. L'imprenditore gli aveva prestato 100.000 lire turche quando dei malviventi lo avevano assalito, sottraendogli i soldi che appartenevano ad Hunkar; per restituirli alla signora senza che sospettasse nulla, non aveva potuto fare altrimenti che accettare il "generoso" aiuto di Hatip, che, però, ora pretende che gli restituisca tutto!

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.