Terra Amara Anticipazioni 5 maggio 2023: Mujgan vede Zuleyha allattare Kerem Ali. La sua reazione è incredibile!

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda venerdì 5 maggio 2023 su Canale 5 rivelano che Mujgan si ritrova davanti a Zuleuyha che allatta suo figlio!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 5 maggio, alle 14.10, Yilmaz è rimasto da solo con Kerem Ali. All'improvviso, il bambino inizia a piangere disperatamente perché ha fame. Dato che Kerem Ali rifiuta il biberon e Mujgan è irrintracciabile, l'ex meccanico chiede aiuto a Zuleyha; quest'ultima si propone di allattare personalmente il piccolo... ed è proprio in questo momento che arriva la dottoressa. La Hekimoglu è furiosa!

Terra Amara Anticipazioni: Mujgan non si fida di Yilmaz...

Nonostante dovesse uscire per andare a firmare dei documenti, Mujgan non aveva la minima intenzione di lasciare Kerem Ali da solo con Yilmaz. Ritenendo esagerato il comportamento della moglie, quest'ultimo ha cercato di tranquillizzarla, e l'ha spinta a sbrigare le sue faccende: in sua assenza, al piccolo non sarebbe potuto accadere nulla di male. Alla fine, la dottoressa si è lasciata convincere...

Terra Amara Anticipazioni: Yilmaz è in grande difficoltà!

Quando la Hekimoglu è uscita di casa, l'Akkaya era felice di poter trascorrere del tempo insieme a Kerem Ali, dato che, dal giorno della sua nascita, la consorte non gli aveva mai permesso di avvicinarglisi. Ben presto, tuttavia, il bambino inizia a piangere disperatamente. L'imprenditore, allora, si rende conto che Kerem Ali è affamato, e prova a dargli da mangiare con il biberon, che, però, lui rifiuta!

Mujgan perde le staffe, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 5 maggio 2023

Yilmaz è da solo con Kerem Ali, che sta piangendo disperatamente per la fame. Il figlioletto rifiuta persino il biberon, ed il ragazzo non riesce a mettersi in contatto con Mujgan, che sarebbe dovuta rientrare già da tempo. Non sapendo che cosa fare, l'Akkaya va a chiedere aiuto a Zuleyha. L'ex sarta è spiazzata dalla richiesta dell'amato, ma sente di non potersi tirare indietro. Così, nel momento in cui riesce a rincasare, il medico si ritrova davanti ad una scena che le fa saltare i nervi: la Altun è in compagnia di Yilmaz, e sta allattando Kerem Ali!

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.