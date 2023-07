Terra Amara Anticipazioni 4 luglio 2023: Zuleyha confessa a Yilmaz che Adnan è suo figlio!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 4 luglio 2023 su Canale 5 rivelano che Zuleyha finalmente dice a Yilmaz che è lui il padre biologico di Adnan...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 4 luglio, alle 14.10, Zuleyha, dopo un duro faccia a faccia con Mujgan, chiede a Gulten di andare a chiamare Yilmaz. Quando quest'ultimo la raggiunge, lei gli confessa che il piccolo Adnan è suo figlio, non di Demir. La Altun aggiunge anche che la moglie ne è al corrente, tanto che ha provato ad ucciderla per metterla a tacere per sempre, così come ne sono al corrente gli Yaman, che con minacce e soprusi non le hanno mai permesso di parlare. L'Akkaya è incredulo, e arrabbiato. La sua reazione spingerà l'ex sarta a tentare il suicidio...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha si scontra con Mujgan!

Mujgan e Zuleyha sanno bene qual è la verità: è stata la prima a sparare alla seconda. Tuttavia, non potendolo ammettere, su consiglio della zia, l'Hekimoglu non fa che respingere ogni accusa, insistendo addirittura nel sostenere che la Altun sia pazza. Come tutti sanno, quest'ultima ha tentato il suicidio, ma, a causa delle allucinazioni di cui evidentemente soffre, continua dichiarare che sia stata lei a provare ad ucciderla.

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha mette in atto la sua vendetta...

Zuleyha ha un piano ben preciso in mente, che non prevede denunciare Mujgan. Sorprendentemente, l'ex sarta fa sapere alla rivale in amore che non dirà a nessuno ciò che ha fatto, perché è sua intenzione vendicarsi in un modo diverso, forse persino peggiore. Non appena l'Hekimoglu si allontana, approfittando di un attimo in cui il marito non è presente, la Altun chiede a Gulten di andare a chiamare Yilmaz per far sì che la venga a trovare in ospedale...

L'ex meccanico raggiunge l'amata, che era impaziente di vederlo: lo ha fatto venire perché ha qualcosa d'importante da rivelargli. Troppo a lungo, per cause di forza maggiore, glielo ha tenuto nascosto, però ora sente di non poter più continuare a tacergli la verità sulla paternità del piccolo Adnan: quest'ultimo è figlio suo, non di Demir. Zuleyha gli confessa anche che sua moglie ne è al corrente, ed è per impedirle di parlare che ha provato ad eliminarla, ed aggiunge infine che ha dovuto mantenere il segreto perché gli Yaman, con minacce e soprusi di ogni genere, non le permettevano di aprire bocca. L'Akkaya, sotto shock, l'accusa di avergli nascosto per tutto questo tempo una verità del genere. Non potendo perdonarla, le dice di non volerla rivedere mai più. La ragazza, distrutta dal dolore per la sua reazione rabbiosa, è pronta a buttarsi dal balcone dell'ospedale...

