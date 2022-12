Terra Amara Anticipazioni 31 dicembre 2022: Demir e Yilmaz fanno pace?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda sabato 31 dicembre 2022 su Canale 5 rivelano che Hunkar e Fekeli combinano un incontro tra Demir e Yilmaz, con la speranza che riescano a stringersi finalmente la mano...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 31 dicembre 2022, alle 14.10, Mujgan cambia idea: resterà a Cukurova. Intanto, Gaffur spera che il signore lo risarcisca per aver sparato a Gulten, mentre Cengaver tira finalmente un sospiro di sollievo, poiché ha ottenuto una proroga sul pignoramento. Demir e Hunkar, invece, hanno un duro scontro con Sermin. Per finire, la signora e Fekeli decidono di combinare un incontro tra i loro figli. Lo Yaman e Yilmaz raggiungeranno un accordo?

Terra Amara Anticipazioni: Mujgan resta a Cukurova!

Yilmaz non desidera altro che un chiarimento con Mujgan, la quale, però, non sembra affatto predisposta ad ascoltarlo. La Hekimoglu, delusa dal fatto che l'amato non le abbia raccontato di essere stato fidanzato con Zuleyha, ha capito di voler prendere definitivamente le distanze, tanto dall'Akkaya quanto da Cukurova, un paese dove il chiacchiericcio è perpetuo ed insopportabile. La dottoressa è pronta a trasferirsi in America... ma, all'improvviso, decide di tornare sui suoi passi. Mujgan si rende conto che tutti in paese pensano che la sua sia un fuga in piena regola, poiché è incapace di sostenere le pressioni che subisce a causa dei pettegolezzi sul suo conto, e non vuole dargliela vinta; pertanto, la giovane resterà a Cukurova!

Terra Amara Anticipazioni: La speranza di Gaffur...

Demir, dopo aver scoperto che il suo acerrimo nemico ha acquistato la villa di sua cugina, ha provato a sparargli. Tuttavia, Gulten si è messa in mezzo, per fare da scudo umano a Yilmaz, ed infatti si è presa una pallottola al suo posto. Gaffur, che è il solito uomo veniale, più che preoccuparsi delle condizioni di salute della sorella, si augura che il loro signore possa concedergli un appezzamento di terra come risarcimento per averla gravemente ferita. Intanto, Cengaver, indebitato fino al collo, riesce ad ottenere una settimana di proroga al pignoramento dei propri beni.

Un accordo tra Demir e Yilmaz, nelle Anticipazioni del 31 dicembre 2022 di Terra Amara

Gli Yaman sono un fascio di nervi. Né madre né figlio possono accettare l'idea che il loro acerrimo nemico si sia insinuato nella tenuta, comprando la casa di Sermin. Così, Demir ed Hunkar, che stanno pensando ad un modo per recuperare l'abitazione, convocano la bionda. Sermin, però, reagisce sprezzante, certa che in questo modo possa prendersi la sua rivincita dopo anni di maltrattamenti. Durante il loro confronto, viene persino a galla che, in verità, la signora non è mai stata in possesso degli scatti compromettenti che ritraevano la nipote in compagnia di Veli. Non hanno niente contro Sermin! In un secondo momento, Hunkar e Fekeli convincono i loro figli ad incontrarsi per arrivare ad una riappacificazione. In ballo c'è proprio la casa della moglie di Sabahattin, che l'Akkaya è disposto a restituire allo Yaman, però ad una condizione...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.