Terra Amara Anticipazioni 30 dicembre 2022: Hunkar e Fekeli prendono un'inaspettata decisione...

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda venerdì 30 dicembre 2022 su Canale 5 rivelano che Demir spara a Yilmaz, ma Gulten si prende la pallottola al suo posto. Hunkar e Fekeli, invece, sono d'accordo sulla prossima mossa da compiere...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 30 dicembre 2022, alle 14.10, un acceso litigio tra Demir e Yilmaz culmina con Gulten in fin di vita. Pertanto, Hunkar e Fekeli capiscono che è giunto il momento di fare qualcosa con il fine di evitare altri inutili spargimenti di sangue...

Terra Amara Anticipazioni: Yilmaz triste e arrabbiato!

Yilmaz, grazie all'intervento di Fekeli, è tornato in libertà. Uscito di prigione, il ragazzo è stato riaccolto a braccia aperte dal suo padrino, però questo non è stato sufficiente affinché potesse tirare un sospiro di sollievo. L'Akkaya, infatti, è angosciato per aver deluso Mujgan, la quale non sembra intenzionata a permettergli di scusarsi e spiegarsi ancora. Inoltre, l'imprenditore è furibondo: è entrato a conoscenza del fatto che, nel corso di un'intervista, la famiglia Yaman ha osato infangare il suo nome.

Terra Amara Anticipazioni: Demir spara a Gulten!

Spazientito dal disprezzo che Demir continua a manifestare nei suoi riguardi, oltre che privatamente ormai persino pubblicamente, Yilmaz si affretta a raggiungere la tenuta. Una volta che è al cospetto del suo acerrimo nemico, tra i due esplode un animato confronto che culmina con una sconvolgente rivelazione dell'ex meccanico che fa perdere le staffe allo Yaman: ha acquistato la villa di Sermin. Il signore di Cukurova estrae la pistola e spara a... Gulten! Quest'ultima si è messa in mezzo per proteggere l'amato Akkaya dalla furia cieca di Demir, prendendosi la pallottola al suo posto. I due rivali sono sotto shock!

Hunkar e Fekeli si alleano, nelle Anticipazioni del 30 dicembre 2022 di Terra Amara

Yilmaz e lo Yaman si vedono costretti a mettere da parte l'odio che provano l'uno per l'altro per soccorrere insieme Gulten, la quale ha bisogno di essere trasportata d'urgenza in ospedale: Demir le ha involontariamente sparato, ed ora la povera domestica rischia di morire! Intanto, Hunkar ed il suo ex amante, Fekeli, stanno discutendo di quanto è appena successo, ed entrambi concordano sull'esigenza impellente di trovare un modo per mettere un freno alla rivalità che c'è tra i loro figli. Se non riusciranno nell'impresa, come potranno evitare altri inutili spargimenti di sangue?

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.