Terra Amara Anticipazioni 31 agosto 2023: Zuleyha sa chi ha ucciso Hunkar!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 31 agosto 2023 su Canale 5 rivelano che Zuleyha ha un'intuizione...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 31 agosto, alle 14.10, Zuleyha è sconcertata. L'ex sarta sta assistendo con sgomento ad un incontro tra il procuratore, il signor Vedat, il capo della gendarmeria e Demir: i quattro si sono riuniti per esaminare l'omicidio Hunkar. Durante la loro conversazione, l'Altun sente una frase che accende in lei un forte sospetto su chi possa essere l'assassino della suocera...

Terra Amara Anticipazioni: Behice l'ha fatta franca...

Behice, messa alle strette da Hunkar, l'ha pugnalata a morte. Infatti, quest'ultima aveva scoperto che era stata lei ad uccidere i due mariti che ebbe in passato, ed era determinata ad utilizzare le prove di cui era entrata in possesso per farla finire in prigione. Dato che Behice non voleva trascorrere gli ultimi anni della propria vita dietro le sbarre, né tantomeno voleva lasciare Cukurova, ha ammazzato chi la stava ricattando. Dopodiché, la zia di Mujgan ha nascosto i gioielli di Hunkar in un cassetto del comodino della stanza di Sevda, incastrandola.

Terra Amara Anticipazioni: Sevda torna in libertà...

Tutti in paese hanno dato per scontato che la cantante fosse realmente colpevole. Oltre al fatto che la prova che la inchiodava era schiacciante, c'era anche un movente degno di nota: la storica rivalità tra le due, dato che Sevda era l'amante di Adnan, il marito della vittima. L'artista, però, è riuscita a dimostrare la propria innocenza. Durante il processo, Sevda ha dichiarato che poteva provare che il giorno dell'omicidio lei non era mai uscita di casa. Il giudice, allora, l'ha rilasciata.

Zuleyha sa chi ha ucciso Hunkar, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 31 agosto 2023

Ora che Sevda è tornata in libertà, poiché ha potuto dimostrare che il giorno in cui Hunkar fu assassinata non lasciò mai la propria abitazione, Demir deve trovare il vero colpevole. Quest'ultimo si riunisce con il procuratore, il signor Vedat ed il capo dei gendarmi per esaminare al meglio il crimine in questione, affinché possano riuscire a stanare l'assassino. Zuleyha assiste all'incontro, ed una frase dello Yaman la spinge a riflettere. Al termine del ragionamento, l'ex sarta non ha alcun dubbio: a togliere la vita alla suocera è stata Behice.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 28 agosto al 3 settembre 2023.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.