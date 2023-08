Terra Amara Anticipazioni 30 agosto 2023: Sevda sta per essere uccisa!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 30 agosto 2023 su Canale 5 rivelano che Sevda è in pericolo...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 30 agosto, alle 14.10, durante il processo, Sevda è riuscita a dimostrare la propria innocenza: era a casa il giorno dell'omicidio di Hunkar. Il giudice decide di rilasciarla. Demir, amaramente pentito di averla accusata, si scusa, però lei ancora non se la sente di perdonarlo. In un secondo momento, Ozcan, convinto che Sevda sia colpevole, raduna un gruppo di uomini per farla linciare. Zuleyha, però, interviene tempestivamente…

Terra Amara Anticipazioni: Sevda viene arrestata...

Nel corso dei funerali di Hunkar, Sevda è finita in manette. I gendarmi sono sopraggiunti a sorpresa proprio per arrestare la cantante, accusata di avere le mani sporche del sangue della storica rivale in amore. Una volta giunta in caserma, Sevda è stata interrogata a lungo dal procuratore; benché lei continuasse a dichiararsi innocente, lui le ha fatto sapere che le prove erano schiaccianti: durante una perquisizione a casa sua, erano stati rinvenuti i gioielli che Hunkar indossava il giorno in cui è stata brutalmente assassinata...

Terra Amara Anticipazioni: Sevda torna a piede libero!

Sevda è finita dietro le sbarre, e si sente più sola che mai: persino Demir crede che sia stata lei ad uccidere la signora. Tuttavia, nel corso del processo, Sevda riesce finalmente a dimostrare la propria innocenza. Infatti, l'artista dichiara di non aver mai lasciato l'abitazione il giorno dell'omicidio di Hunkar, e può provarlo. Dunque, l'ipotesi che sia l'assassina non sta più in piedi. Il giudice non ha altra scelta se non quella di farla tornare a piede libero.

Sevda sta per essere linciata, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 30 agosto 2023

Sevda è stata scagionata, ed ora è di nuovo libera. L'imprenditore lo viene sapere, ed avverte subito un forte senso di colpa per non averle creduto quando gli giurava di non aver ammazzato la madre. Pertanto, lo Yaman va a porgerle delle scuse sincere; d'altra parte, quest'ultimo non aveva messo in conto che l'amante del defunto padre potesse respingerlo, poiché non ancora in grado di perdonarlo. Sevda si sente troppo delusa. E mentre Demir torna a casa a testa bassa, Ozcan raduna un gruppo di persone. Convinto che la donna sia colpevole, nonostante la sentenza del giudice, l'uomo decide di farla linciare. Per fortuna, Zuleyha interviene per tempo e salva la vita a Sevda!

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.