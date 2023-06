Terra Amara Anticipazioni 30 giugno 2023: Zuleyha si risveglia e Demir la sorprende...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 30 giugno 2023 su Canale 5 rivelano che, purtroppo per Mujgan, Zuleyha riapre gli occhi; Demir, pentito, le fa un regalo. Intanto, Yilmaz prende una drastica decisione...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 30 giugno, alle 14.10, Mujgan teme che Zuleyha possa sopravvivere, e di conseguenza risvegliarsi e smentire la versione di cui tutti sono convinti, ossia che abbia tentato il suicidio. La dottoressa, istigata da Behice, decide di negare ad oltranza ogni sua responsabilità. L'ex sarta si risveglia, e, quando apre gli occhi e si ritrova l'Hekimoglu davanti, tra le due esplode una lite piuttosto accesa. Intanto, Demir, pentito di tutto il male inferto alla Altun, promette che le restituirà i figlioletti. Yilmaz, invece, ribadisce a Fekeli l'intenzione di divorziare dalla moglie...

Terra Amara Anticipazioni: Mujgan nel panico...

Mujgan non riesce più a dormire sonni tranquilli da quando ha sparato a Zuleyha. La dottoressa ha paura che l'ex sarta si risvegli, e che smentisca la versione dei fatti a cui tutti credono, ossia che abbia tentato di togliersi la vita. Infatti, è stata proprio l'Hekimoglu, dove che le è accidentalmente partito un colpo di pistola che ha raggiunto al petto la Altun, con la complicità di Behice, ad inscenare il suo suicidio. Il medico, istigata dalla zia, decide di negare ad oltranza ogni sua responsabilità.

Terra Amara Anticipazioni: Demir fa un regalo a Zuleyha...

Purtroppo per Mujgan, la sua rivale in amore riapre gli occhi. Dopo aver subito un delicato intervento, Zuleyha è rimasta incosciente per qualche giorno; finalmente, adesso è di nuovo sveglia. Quando si ritrova davanti la mamma di Kerem Ali, la mamma di Adnan e Leyla si scurisce in volto. Tra le due esplode il confronto, ed è più acceso che mai. Poco dopo, la Altun viene raggiunta da Demir. Quest'ultimo ha temuto seriamente che la moglie morisse e, pentito di averla fatta soffrire tanto, le chiede scusa e decide di restituirle i figlioletti.

Yilmaz vuole il divorzio, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 30 giugno 2023

Yilmaz non ne può davvero più. L'ex meccanico non sopporta il pensiero di dover continuare ad essere sposato con l'Hekimoglu, una donna che non ama e che non stima: è colpa sua tutto ciò che di brutto è successo a Zuleyha nell'ultimo periodo, e non riesce a perdonarglielo. Così, nel corso di una conversazione con Fekeli, l'Akkaya ribadisce di essere ancora intenzionato a divorziare da Mujgan. Il padrino vorrebbe provare a fargli cambiare idea, ma stavolta i suoi saggi consigli sembrano non dare i frutti sperati...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.