Terra Amara Anticipazioni 24 agosto 2023: Sevda finisce in manette!

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 24 agosto 2023 su Canale 5 rivelano che durante i funerali di Hunkar, Sevda viene arrestata...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 24 agosto, alle 14.10, nel corso della veglia funebre di Hunkar, Sevda ha una confessione da fare a Demir. La donna confida al giovane che l'assassino della madre potrebbe aver provato a far sembrare l’omicidio una rapina finita male. Intanto, Mujgan continua a sospettare che Behice sia coinvolta nell'assassinio di Hunkar, e la mette con le spalle al muro; la zia, nervosa, minaccia di tornare ad Istanbul e di lasciarla sola a Cukurova. In un secondo momento, durante i funerali della signora, all'improvviso arrivano i gendarmi e arrestano Sevda…

Terra Amara Anticipazioni: Sevda al fianco di Demir...

In molti sono accorsi alla tenuta per dare l'estremo saluto ad Hunkar. Tra di essi, primo fra tutti, Fekeli, con il cuore dilaniato dal dolore: lui e la signora stavano finalmente per coronare il loro sogno d'amore, sposandosi. Anche Fikret è presente; tuttavia, più che per sostenere Fekeli in questo momento difficile, il nipote sembra essersi recato alla villa per ficcanasare nello studio di Demir. Quest'ultimo, inoltre, può persino contare sul sostegno di Sevda. Benché tra la cantante ed Hunkar non corresse buon sangue, Sevda non poteva di certo lasciare lo Yaman da solo...

Terra Amara Anticipazioni: Behice minaccia Mujgan!

L'artista, tra l'altro, ha una confessione da fare all'imprenditore. Sevda comunica a Demir che l'assassino della madre potrebbe aver messo in scena una rapina finita male. E mentre la donna ed il giovane hanno questa conversazione, Mujgan torna all'attacco. La dottoressa ha la netta sensazione che Behice sia coinvolta nella tragica e violenta morte di Hunkar. L'Hekimoglu prende la zia di nuovo di petto e l'accusa di avere le mani sporche di sangue. Behice, irritata, passa alle minacce: se non smetterà d'infamarla in questo modo, farà i bagagli e se ne ritornerà ad Istanbul, abbandonandola al suo destino!

Sevda viene arrestata, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 24 agosto 2023

Sevda ha deciso di non lasciare solo lo Yaman in questo momento di profonda sofferenza. Pertanto, nonostante l'ostilità che c'è sempre stata tra lei e la defunta, ha deciso di presenziare sia alla veglia che ai funerali. Sevda spera di poter essere di conforto a quello che considera un figlio con la propria presenza, ed invece non farà che creare scompiglio. Infatti, nel bel mezzo del rito funebre, arrivano i gendarmi, i quali devono arrestarla e portarla in caserma: è accusata di aver ucciso Hunkar Yaman! Demir è sotto shock.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.