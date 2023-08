Terra Amara Anticipazioni 29 agosto 2023: Fikret fa una confessione sconvolgente!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 29 agosto 2023 su Canale 5 rivelano che Fikret confida a Yilmaz e Mujgan qualcosa che li lascerà di stucco...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 29 agosto, alle 14.10, Mujgan è arrabbiata con Yilmaz: ha trovato la dichiarazione con cui lui concedeva a Demir il diritto di utilizzare il documento in questione come prova per farla incriminare per il tentato omicidio di Zuleyha. Tra i due esplode una lite violenta, ed interviene Fikret. Quest'ultimo ammette di essere entrato in possesso della suddetta dichiarazione frugando nei cassetti dello studio dell'imprenditore. Fikret lo ha fatto perché detesta lo Yaman con tutto se stesso…

Terra Amara Anticipazioni: Fikret fruga nei cassetti dello studio di Demir...

Anche Fikret era presenta alla veglia di Hunkar. Il giovane, però, evidentemente non voleva soltanto offrire il proprio sostegno a Fekeli, disperato per la morte dell'amata; infatti, non appena ne ha avuto l'occasione, ha cominciato ad aggirarsi di nascosto per le stanze della tenuta. Alla fine, Fikret ha raggiunto lo studio di Demir, e si è messo a frugare nei cassetti della sua scrivania. Qui, a forza di frugare, il ragazzo ha trovato un documento che gli ha catturato l'attenzione. Si tratta della dichiarazione che Yilmaz firmò per concedere al nemico giurato di denunciare Mujgan per il tentato omicidio di Zuleyha, se lo avesse ritenuto necessario...

Terra Amara Anticipazioni: Mujgan furiosa con Yilmaz!

Ora, il documento in questione è tra le mani della dottoressa. L'Hekimoglu non può credere ai propri occhi. Leggendo, la ragazza scopre che il marito non si farebbe scrupoli a farla finire in carcere, privando così il loro bambino, Kerem Alì, della madre. Mujgan, pensando che l'Akkaya sia impaziente di sbarazzarsi di lei per potersi vivere la sua love story con l'ex fidanzata, lo affronta a brutto muso.

Fikret odia Demir, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 29 agosto 2023

Mentre l'Hekimoglu sta discutendo con il marito, perché certa che voglia farla finire dietro le sbarre per poter stare finalmente con l'Altun, interviene Fikret. Quest'ultimo ammette di aver trovato il documento per cui stanno litigando mentre ficcanasava nello studio dello Yaman. Fikret giustifica il proprio gesto affermando di nutrire un profondo odio nei confronti del signore. Yilmaz, sbigottito, gli domanda per quale motivo ce l'abbia tanto con Demir; la risposta che lui gli darà, però, non lo coinvincerà del tutto...

