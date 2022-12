Terra Amara Anticipazioni 28 dicembre 2022: Zulyeha è stata ingannata!

Anticipazioni TV

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 28 dicembre 2022, alle 14.10, Zuleyha ha fatto quanto le è stato ordinato da Demir e Hunkar, i quali, però, non rispettano gli accordi: non le permetteranno di riabbracciare il piccolo Adnan. Intanto, Cengaver affronta Nihal a brutto muso.

Terra Amara Anticipazioni: Demir è furioso!

Demir è entrato a conoscenza del fatto che a Cukurova non si parla d'altro che della love story tra Zuleyha e Yilmaz, ed ovviamente non l'ha presa bene. Anzitutto, il signore se l'è presa con Cengaver. Per lo Yaman non ci sono dubbi: il suo migliore amico, che era a conoscenza di questo segreto, deve averlo confidato a Nihal, la quale non ha saputo tenere la bocca chiusa. Tra i due l'amicizia è al capolinea. In un secondo momento, invece, il figlio di Hunkar se l'è presa proprio con la moglie...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha ingannata!

Intenzionato a fargliela pagare per ciò che si dice in giro sulla sua passata relazione amorosa co l'ex meccanico, e per avergli rivelato che il piccolo Adnan non è suo figlio, Demir, di comune accordo con la madre, ha strappato il bambino dalle braccia della Altun. L'uomo è categorico: potrà rivedere Adnan esclusivamente nel caso in cui accetterà di rilasciare un'intervista in cui racconteranno di quanto loro due si amino. Pur di ricongiungersi con il pargoletto, l'ex sarta acconsente a fare la sua parte. Peccato che né lo Yaman né Hunkar saranno di parola: benché abbia fatto quanto le era stato richiesto, non le permetteranno di rivedere il figlioletto!

Cengaver contro Nihal, nelle Anticipazioni del 28 dicembre 2022 di Terra Amara

Cengo non riesce a credere che il suo unico amico, quello che ha sempre considerato un fratello, lo abbia aggredito e poi allontanato. Furibondo, va a prendere di petto sua moglie: è colpa sua se lui e Demir sono ai ferri corti! Nihal, infatti, dopo che Zuleyha si è rifiutata di prestarle dei soldi, l'ha minacciata di raccontare a tutti della sua liaison con l'ex fidanzato, appunto l'Akkaya. Come ha potuto? Le aveva espressamente chiesto di non farne parola con anima viva! Sentendosi tradito, Cengaver fa sapere alla consorte di essere pronto a chiedere il divorzio...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.