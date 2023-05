Terra Amara Anticipazioni 27 maggio 2023: Mujgan scatena il caos!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda sabato 27 maggio 2023 su Canale 5 rivelano che Mujgan "sgancia la bomba" sulla famiglia Yaman!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 27 maggio, alle 14.10, Mujgan ha spedito a Demir un filmato compromettente. Dopo alcuni giorni di attesa per l'arrivo di un nuovo proiettore dalla Germania, Hunkar e suo figlio si siedono nello studio per vedere quelle che credono essere delle riprese di alcune partite di calcio; in realtà, il video mostra Zuleyha e Yilmaz mentre si abbracciano. Lo Yaman, furibondo, impugna la pistola, obbliga la moglie a salire in automobile e la porta via, verso una direzione ignota. La dottoressa assiste alla scena, e si pente di non aver pensato a quali drammatiche conseguenze avrebbe potuto avere il suo gesto. Anche Sermin ha visto tutto; la bionda si mette ad indagare, e alla fine scopre perché il cugino fosse tanto arrabbiato. Intanto, Saniye raggiunge Hatip e gli assicura che riuscirà a ripagare l'enorme debito che Gaffur ha contratto con lui. Inoltre, la donna costringe il marito a scusarsi con Cetin per averlo ingiustamente accusato di averli derubati...

Terra Amara Anticipazioni: Mujgan invia a Demir il video compromettente...

Mujgan non si è limitata ad osservare Yilmaz e Zuleyha che si abbracciavano, li ha persino ripresi con la telecamera: finalmente, è entrata in possesso della prova del tradimento del marito e, quindi, tutti coloro i quali l'accusavano di essere impazzita dovranno chiederle scusa. La dottoressa, inoltre, si è ripresa mentre dava un messaggio a Demir, al quale infine ha inviato il video compromettente. Ora che un nuovo proiettore è giunto dalla Germania, lo Yaman ed Hunkar si siedono comodi nel loro studio per visionare quelli che pensano siano soltanto dei filmati di alcune partite di calcio...

Terra Amara Anticipazioni: Demir è fuori controllo!

I signori di Cukurova sono attoniti: stanno vedendo proiettate delle immagini che mostrano l'ex sarta tra le braccia del loro acerrimo nemico. Per Demir non c'è alcun dubbio, ha sotto agli occhi la prova del tradimento della Altun. Fuori di sé dalla rabbia, il giovane, pistola alla mano, si precipita dalla moglie, la costringe a salire in automobile e a seguirlo verso una direzione ignota. Intanto, la Hekimoglu assiste sconvolta a questa scena e viene assalita dai sensi di colpa: avrebbe dovuto rifletterci bene prima di compiere un gesto del genere. Nel frattempo, anche Sermin ha visto lo Yaman che, furibondo, obbligava Zuleyha a salire in macchina, e, indagando viene a sapere per quale ragione abbia reagito in quel modo...

Saniye prende in mano la situazione, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 27 maggio 2023

Saniye ora sa che la signora, andando a dare 10.000 lire turche ad Hatip, non ha estinto il debito contratto da suo marito. Il nuovo capo dei braccianti fa sapere a Gaffur che non gli chiederà di abbandonare il tetto coniugale soltanto perché la piccola Uzum, orfana, si è ormai affezionata a lui; dopodiché, raggiunge l'amante di Sermin e gli comunica che si occuperà personalmente di fargli riavere tutti i suoi soldi. Per finire, Saniye ordina a Gaffur di chiedere scusa al futuro cognato, Cetin, dato che lo aveva ingiustamente accusato di aver commesso il furto in questione!

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.