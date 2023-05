Terra Amara Anticipazioni 25 maggio 2023: Mujgan è sempre più ossessionata da Zuleyha...

Anticipazioni TV

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 25 maggio, alle 14.10, Fekeli è nella locanda di Ferhat, e sente due uomini parlare dei loro ambiziosi progetti: oltre a voler comprare la raffineria di Hulusi, vogliono entrare in possesso delle terre di Cukurova senza che nessuno possa contrastarli. L'ex galeotto, allora, si mette in contatto con Hunkar, ed insieme organizzano un incontro tra Demir e Yilmaz. Questi ultimi capiscono che, per il bene del loro paese, devono allearsi. Intanto, Mujgan continua ad essere ossessionata da Zuleyha, convinta che lei e l'Akkaya siano amanti...

Terra Amara Anticipazioni: Fekeli fa una scoperta...

Fekeli è seduto nella locanda di Ferhat, quando ascolta casualmente a un’interessante conversazione. Due uomini stanno parlando di come comprare la raffineria di Hulusi; inoltre, essi fanno anche accenno ad un progetto addirittura più grande, ossia entrare in possesso delle terre di Cukurova senza che qualcuno possa tentare di opporsi. I due dichiarano anche che, per raggiungere tale scopo, stanno raccogliendo delle informazioni sulle personalità più rilevanti del paese, come Demir Yaman.

Terra Amara Anticipazioni: Demir e Yilmaz alleati!

L'ex galeotto, dopo aver ascolto la discussione tra gli imprenditori, si rende conto di dover andare velocemente ad informare Hunkar di ciò che sta succedendo alle loro spalle: dopotutto, è un problema che riguarda entrambe le loro famiglie. Fekeli e la signora convincono i loro figli ad incontrarsi; così, Demir e Yilmaz si vedono a casa di quest'ultimo ed affrontano la questione. Gli acerrimi nemici giungono alla conclusione che non possano far altro che allearsi: devono unire le loro forze per il bene di Cukurova!

Mujgan folle di gelosia, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 25 maggio 2023

Mujgan non riesce a darsi pace. La dottoressa è certa che tra il marito e Zuleyha non sia mai finita, nonostante loro continuino a negare con forza. Tuttavia, nel momento in cui la Hekimoglu li ha sorpresi e ripresi con una telecamera mentre si abbracciavano in un'abitazione abbandonata, si è convinta che di essere entrata in possesso della prova del tradimento di cui sospettava. La sua ossessione nei confronti della rivale in amore non si placa, anzi, si fa sempre più forte!

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.