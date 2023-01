Terra Amara Anticipazioni 25 gennaio 2023: Yilmaz fa un'incredibile rivelazione a Demir!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda mercoledì 25 gennaio 2023 su Canale 5 rivelano che Yilmaz confessa a Demir che Cengaver ha venduto a lui le quote di quello che sarebbe stato il loro caseificio. L'imprenditore non la prende affatto bene...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 25 gennaio 2023, alle 14.10, Demir è insieme ad Ercument a fare un sopralluogo sul terreno dove sorgerà il caseificio, quando sopraggiunge Yilmaz. L'ex meccanico dice al rivale di aver acquistato le quote che un tempo erano di Cengaver. Lo Yaman va su tutte le furie! Dimenticandosi del cugino, l'imprenditore si mette in macchina e guida come un pazzo verso il suo ex socio ed amico...

Terra Amara Anticipazioni: Cengaver dalla parte di Yilmaz!

Cengaver, per dimostrare di essersi pentito del trattamento che riservò a Yilmaz, ha deciso di confessare a quest'ultimo che fu proprio Demir ad ordinare a Huseyin di sparare ed uccidere Fekeli. Nel momento in cui entra a conoscenza di questa sconcertante verità, l'Akkaya impugna la pistola, pronto a vendicare il padrino mettendo fine alla vita del nemico. Mujgan, disperata, tentava di trattenerlo, quando ai due giunge la notizia che Fekeli, a causa di un malore improvviso, è stato ricoverato d'urgenza in ospedale.

Terra Amara Anticipazioni: Demir sotto shock!

Lo Yaman, all'oscuro della volontà del suo rivale di ammazzarlo, sta mostrando orgoglioso ad Ercument il terreno su cui presto sorgerà il caseificio. L'imprenditore sorride fieramente al cugino da poco giunto a Cukurova, ma, ad un certo punto, si fa scuro in volto: che cosa ci fa Yilmaz lì? Quest'ultimo deve fargli un'importante confessione, che lo lascerà a dir poco di stucco...

Demir furioso con Cengaver, nelle Anticipazioni del 25 gennaio 2023 di Terra Amara

L'Akkaya mette Demir al corrente del fatto che sia stato lui ad acquistare le quote del caseificio del suo ex socio. Quando sente pronunciare queste parole, il figlio di Hunkar ha un'esplosione di rabbia. Uno slancio d'ira spinge lo Yaman a salire rapidamente in macchina, e a dirigersi in fretta e furia da Cengaver, il quale, a parer suo, gli deve delle spiegazioni. Il marito di Zuleyha si è così dimenticato di essere in compagnia di Ercument, che si vedrà costretto ad accettare un passaggio di Yilmaz. Inoltre, l'ex meccanico porterà il nuovo arrivato a visitare la sua azienda di cotone...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.