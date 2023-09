Terra Amara Anticipazioni 23 settembre 2023: Yilmaz muore sotto gli occhi di Zuleyha...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 23 settembre 2023 su Canale 5 rivelano che Yilmaz fa una dichiarazione d'amore a Zuleyha, e poi spira...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda il 23 settembre 2023, alle 14.10, Demir si sta scusando con Yilmaz per averlo fatto soffrire tanto in questi anni, e lui gli accorda il perdono. In seguito, l'Akkaya si fa promettere dallo storico rivale in amore che avrà cura di Zuleyha e del piccolo Adnan, se dovesse morire. Intanto, Fekeli fa sapere a tutti che per lui ormai lo Yaman è come un figlio. Gaffur, invece, sta informando Gulten e Cetin che forse lui, Saniye ed Uzum si trasferiranno in Germania; ormai la situazione alla tenuta è insopportabile. Infine, l'ex sarta è al capezzale dell'amato, che continua a stare male. All'improvviso, le condizioni di Yilmaz peggiorano drasticamente. Dopo aver giurato amore eterno all'Altun, il giovane esala il suo ultimo respiro...

Terra Amara Anticipazioni: Demir e Yilmaz mettono fine alla loro faida!

Le condizioni di Yilmaz continuano ad essere gravi. Così, Demir non si è potuto sottrarre alla sua chiamata. Quest'ultimo si sta scusando con l'acerrimo nemico: è pentito per avergli inferto tanto dolore. L'Akkaya accoglie la sua richiesta di perdono, e poi lo spiazza con una richiesta ben precisa. L'ex meccanico vuole che lo Yaman gli prometta che si prenderà cura di Zuleyha e del piccolo Adnan, se dovesse morire. Il signore glielo promette; dopodiché, gli propone di fargli la stessa promessa. E mentre i due stringono un patto che mette fine alla loro faida, Fekeli informa tutti del fatto che, alla luce dei recenti avvenimenti, lui considera Demir un figlio. In fin dei conti, nonostante non sia mai corso buon sangue tra lui e Yilmaz, lo Yaman ha comunque cercato di salvargli la vita.

Terra Amara Anticipazioni: Gaffur e Saniye in partenza!

Gaffur ha scoperto che Behice è al corrente di ciò che ha fatto: la spietata zia di Mujgan sa che è stato lui ad uccidere Hatip. Temendo che l'Hekimoglu senior possa denunciarlo da un momento all'altro, e non potendo più vivere nel terrore, Gaffur ha proposto a Saniye di trasferirsi in Germania. Tuttavia, l'uomo non ha rivelato alla moglie quale fosse il vero motivo per cui volesse andare via da Cukurova. Ora, stanca della presenza di Sevda alla tenuta, Saniye informa Gaffur del fatto che sta prendendo seriamente in considerazione la sua proposta. Così, il tuttofare dice a Gulten e a Cetin che presto potrebbe lasciare il paese insieme alla consorte e alla piccola Uzum, poiché la situazione alla villa non è più tollerabile, soprattutto per Saniye...

La morte di Yilmaz, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 23 settembre 2023

Zuleyha continua ad augurarsi che Yilmaz migliori, ma, purtroppo, le sue speranze stanno per essere spazzate via da una forte folata di vento. La giovane non ha alcuna intenzione di lasciare l'amato da solo, tanto che è sempre rimasta al suo capezzale. Adesso, però, in un attimo la situazione precipita. Le condizioni di salute dell'Akkaya peggiorano improvvisamente, e drammaticamente. Il ragazzo fa una dichiarazione d'amore all'ex fidanzata e poi esala il suo ultimo respiro. L'Altun è straziata dal dolore...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 18 al 24 settembre 2023.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.