Terra Amara Anticipazioni 18 giugno 2023: Zuleyha è stata avvelenata... da Demir!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 18 giugno, alle 14.10, Hatip informa Yilmaz e Fekeli che Zuleyha è stata ricoverata in ospedale dopo aver avuto un malore, probabilmente causato da Demir che avrebbe provato ad avvelenarla. Nel frattempo, Behice insiste affinché Mujgan si rifaccia una vita lontana dal marito, e da Cukurova. Tuttavia, la dottoressa non le dà ascolto, perché vuole riconquistare l'Akkaya. Julide, invece, vittima degli intrighi di Sermin, viene accusata di corruzione ed è quindi costretta a dimettersi. Sabahattin, d'altra parte, mentre la incoraggia a riflettere e a resistere, indaga...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha è stata avvelenata da Demir?

Nel momento in cui Sermin l'ha informata del fatto che Demir avesse portato Adnan e Leyla lontani da Cukurova, Zuleyha ha cominciato a disperarsi ancora di più. I suoi figlioletti erano ancora più distanti da lei, ed affidati a degli sconosciuti. Tuttavia, all'improvviso, al suo malessere psicologico si è aggiunto anche quello fisico. La Altun ha accusato un malore, ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale. Hatip ne è entrato a conoscenza, ed ha pensato bene di correre da Fekeli e Yilmaz per informarli. Inoltre, l'imprenditore aggiunge al suo racconto che sa per certo che sia stato Demir ad avvelenare la moglie! L'ex meccanico è sotto shock.

Terra Amara Anticipazioni: Mujgan non rinuncerà a Yilmaz!

Mentre l'Akkaya è preoccupato per Zuleyha e furioso con l'acerrimo nemico, Behice e Mujgan stanno parlando proprio di lui. La zia suggerisce alla nipote di cominciare ad accettare che ormai il suo matrimonio sia finito; dunque, a parer suo, la cosa migliore che possa fare è trasferirsi ad Istanbul, dove ricominciare una vita con il piccolo Kerem Ali, lontani da Yilmaz. L'Hekimoglu non ha però la minima intenzione di darle ascolto, perché il suo unico obiettivo è tentare di riconquistare la fiducia ed il cuore dell'amato. L'impresa, lo sa, è ardua...

Sermin incastra Julide, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 18 giugno 2023

Julide è stata incastrata. Sermin, determinata a sbarazzarsi del procuratore, ritenendola l'unico ostacolo tra lei e Sabahattin, alla fine è riuscita a farla cadere nella sua trappola. Nell'appartamento di Julide sono state rinvenute delle banconote riconducibili ad un caso di corruzione. Nonostante abbia provato a discolparsi, giurando di non aver neanche mai visto quei soldi in vita sua, ormai è sotto accusa. Pertanto, ritiene che l'unica cosa da fare sia dare le dimissioni. Interviene il primario, che la sprona a non arrendersi. Intanto, Sabahattin si mette anche ad indagare, convinto che ci sia dietro lo zampino di un suo nemico. Chissà quando scoprirà che si tratta proprio di Sermin!

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.