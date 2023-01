Terra Amara Anticipazioni 19 gennaio 2023: Zuleyha ha avuto un aborto spontaneo? Ecco la verità!

Anticipazioni TV

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 19 gennaio 2023, alle 14.10, Gaffur vorrebbe che Saniye lo perdonasse, ma non ha successo. Intanto, Zuleyha apprende la notizia del fidanzamento ufficiale di Yilmaz e Mujgan, e rimprovera Gulten, certa che quest'ultima non abbia spedito la sua lettera rivelatrice al primo. In realtà, però, Gulten ha fatto quanto le era stato chiesto. Intanto, si diffonde il pettegolezzo circa un presunto aborto spontaneo dell'ex sarta, e Sermin e Fusun si domandano come sia possibile che la Altun avesse rapporti con Demir, visto come andavano le cose tra di loro.

Terra Amara Anticipazioni: Saniye non perdona Gaffur!

Saniye ha fatto una scoperta che l'ha lasciata di stucco. La cuoca ha casualmente origliato una conversazione tra Gaffur e Seher, ed ha capito che il marito e la domestica sono diventati amanti. Con il cuore spezzato, ma al tempo stesso furente, Saniye si è scagliata contro Gaffur, chiamandolo fedifrago. Il capomastro respinge le accuse, giurandole amore eterno. Ora l'uomo vorrebbe che la moglie finalmente lo perdonasse, però non sembra avere chance...

Terra Amara Anticipazioni: Gulten sotto accusa...

Zuleyha viene a sapere che Yilmaz e Mujgan hanno ufficializzato il loro fidanzamento. La giovane deduce che l'ex fidanzato non abbia ricevuto la sua lettera, quella in cui gli rivelava di essere stata costretta a sposare Demir, e che il piccolo Adnan fosse in realtà suo figlio. Pertanto, la Altun se la prende con Gulten, ossia la persona alla quale aveva affidato la missiva affinché la facesse arrivare al suo destinatario: la nuora di Hunkar è convinta che Gulten le abbia disobbedito di nuovo! Quest'ultima, con le lacrime agli occhi, sta provando a discolparsi, affermando a gran voce di non averla tradita stavolta...

Sermin e Fusun parlano del presunto aborto di Zuleyha, nelle Anticipazioni del 19 gennaio 2023 di Terra Amara

A Cukurova si sta diffondendo la voce sul presunto aborto spontaneo di Zuleyha. Nessuno ne ha la certezza, però tutti ne parlano come se fosse una verità inconfutabile. Sermin e Fusun, ad esempio, si stanno divertendo a toccare l'argomento, e lo stanno facendo con la malizia che le contraddistingue. La bionda e l'amica si domandano come fosse possibile che la ragazza fosse incinta, dato che, essendo ai ferri corti con il marito da tempo, è piuttosto improbabile che andassero a letto insieme!

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.