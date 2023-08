Terra Amara Anticipazioni 1° settembre 2023: Behice in fin di vita!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 1° settembre 2023 su Canale 5 rivelano che Behice escogita un piano per restare a Cukurova, ma qualcosa va storto...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 1° settembre , alle 14.10, dopo che Fekeli le ha consigliato di tornare a Istanbul, Behice escogita un piano per restare a Cukurova. Erdinic, un malvivente da lei pagato appositamente per fare ciò, prima l'aggredisce e poi le spara; tuttavia, per errore il proiettile la raggiunge allo stomaco, anziché alla spalla. Erdinic, temendo di finire in carcere, non l'accompagna in ospedale, ma lascia Behice da sola, in mezzo al nulla, agonizzante…

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha accusa Behice!

Dopo aver assistito ad un incontro tra il procuratore, il signore Vedat, il capo dei gendarmi e Demir, e dopo aver sentito quest'ultimo affermare che, sicuramente, l'assassino di Hunkar doveva odiarla per il modo in cui si è accanito contro di lei, Zuleyha ha capito tutto. L'ex sarta non ha il minimo dubbio: ad aver tolto la vita alla suocera non può che essere stata Behice. D'altra parte, l'Atun sa bene quanto la zia di Mujgan detestasse Hunkar, e sa bene di che cosa sia capace, dato che lei stessa stava per morire per mano sua. Così, in preda alla collera, la ragazza affronta Behice e, pubblicamente, l'accusa di aver ammazzato la signora.

Terra Amara Anticipazioni: Fekeli manda via Behice...

La sorella del defunto Behzat riesce a mantenere il sangue freddo, rispondendo con il solito ghigno beffardo alle accuse che le sta rivolgendo Zuleyha. Fekeli, però, assiste alla scena; da questo momento, le parole della giovane cominceranno a risuonargli nelle orecchie di continuo. Capendo di non poter escludere che Behice sia realmente l'assassina di Hunkar, ma capendo anche di dover agire con cautela, l'uomo invita la donna a tornare a Istanbul, giusto il tempo di far calmare le acque...

Behice rischia di morire, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 1° settembre 2023

Behice non può far altro che accogliere il suggerimento di Fekeli di tornare ad Istanbul per qualche giorno, benché non sia per niente d'accordo: non vuole allontanarsi da Cukurova né da lui, ora che è libero. Così, mentre prepara i bagagli, escogita un piano diabolico. La zia della dottoressa assolda un malvivente, Erdinic, che prima l'assale pubblicamente e poi l'aggredisce in un bosco. Qui, dopo averla picchiata, il delinquente le punta la pistola contro: Behice lo ha pagato proprio per farsi sparare alla spalla. Qualcosa, però, sta per andare storto. Un cane abbaia, Erdinic si spaventa e gli parte un colpo che raggiunge la donna allo stomaco. Temendo di finire dietro le sbarre, il lestofante si dà alla fuga, non accogliendo l'accorata richiesta di Behice di portarla in ospedale.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 28 agosto al 3 settembre 2023.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.