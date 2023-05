Terra Amara Anticipazioni 2 maggio 2023: Un duro colpo per Hunkar!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda martedì 2 maggio 2023 su Canale 5 rivelano che Behice sghignazza al pensiero di avere la meglio su Hunkar...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 2 maggio, alle 14.10, Berika ha un importante annuncio da fare: sta per lasciare la guida dell'associazione. Fusun, allora, coglie l'occasione al volo per orientare l'attenzione delle altre su Behice. Come la prenderà Hunkar quando lo scoprirà? Intanto, quest'ultima sta parlando con Demir, il quale le sta per confidare qual è la soluzione che ha trovato ai suoi problemi economici...

Terra Amara Anticipazioni: Behice ama Fekeli, ma...

Behice si è presa una bella sbandata per Fekeli. Più tempo trascorrono insieme, più la donna si rende conto che, oltre ad essere attratta fisicamente da lui, è anche e soprattutto affascinata dalla sua personalità. Tuttavia, Behice si è ben presto dovuta scontrare con la dura realtà: non avrebbe mai e poi mai potuto averlo, perché Fekeli sembra essere sinceramente innamorato di Hunkar. L'imprenditore, in fin dei conti, l'avrebbe persino sposata, se non fosse stato per Zuleyha che, un attimo prima delle nozze, gli ha confidato quanto la sua amata e Demir siano stati crudeli con lei.

Terra Amara Anticipazioni: Behice contro Hunkar!

La zia di Mujgan, innamorata di Fekeli e gelosa di Hunkar, non è abituata a darsi per vinta. Nonostante sia consapevole dell'amore che l'uomo nutre nei confronti della signora, Behice è convinta di poter avere una chance. Così, quest'ultima si è messa in testa di provare a spodestare Hunkar, sia dal trono su cui siede a Cukurova che dal posto che continua ad occupare nel cuore di Fekeli... e, guarda caso, le si sta per presentare un'occasione d'oro. Berika, lasciando tutte di stucco, annuncia di essere sul punto di lasciare la guida dell'associazione; Fusun, allora, orienta l'attenzione delle altre su Behice, la quale sogghigna.

Demir svela il suo segreto ad Hunkar, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 2 maggio 2023

Behice potrebbe diventare la nuova guida dell'associazione, dando - come si augura - un bello smacco alla sua rivale in amore. Intanto, Hunkar, all'oscuro di ciò che sta accadendo alle sue spalle, sta avendo un'interessante conversazione con il figlio. Per la loro prestigiosa famiglia, ultimamente, non è stato affatto facile far fronte ai numerosi e gravosi problemi economici; d'altra parte, lo Yaman potrebbe aver finalmente trovato una soluzione. Così, il giovane svela alla madre in che modo si sta risollevando e, forse, fuoriuscendo da questo periodo di difficoltà finanziaria...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.