Terra Amara Anticipazioni 18 gennaio 2023: Fekeli dà un importante ordine a Cetin. Ecco di che cosa si tratta...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda mercoledì 18 gennaio 2023 su Canale 5 rivelano che Zuleyha fa una richiesta a Demir, che però non viene accolta. Fekeli, invece, vuole che Cetin lo stia a sentire. Nel frattempo, Saniye sta per fare una sconvolgente scoperta...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 18 gennaio 2023, alle 14.10, vedendo che inizia a stare meglio, Zuleyha, per rivedere Yilmaz, chiede a Demir di poter presenziare ad una cerimonia di premiazione. Il marito, però, non è disposto ad accontentarla. Intanto, Cetin dice a Fekeli che è certo che sia lo Yaman il mandante dell'attentato ai suoi danni; l'uomo lo avvisa: il figlioccio non deve sapere niente di questa storia. Saniye, invece, fa una scoperta che le spezza il cuore, e la fa andare su tutte le furie...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha vuole incontrare Yilmaz...

Zuleyha è un'anima in pena perché Demir le ha permesso di rivedere il piccolo Adnan, ma soltanto per un breve lasso di tempo. Inoltre, l'ex sarta è in pena perché, nonostante sia sicura che Gulten abbia inviato la lettera d'addio che gli aveva scritto prima di provare a suicidarsi, non ha ricevuto alcuna risposta da Yilmaz. La Altun, allora, vorrebbe incontrarlo, e parlargli...

Terra Amara Anticipazioni: Demir nega il permesso a Zuleyha!

La nuora di Hunkar origlia casualmente una conversazione proprio tra quest'ultima e suo marito. Lo Yaman sta raccontando alla madre che sia lui che il suo acerrimo nemico, l'Akkaya, si sono classificati rispettivamente al primo e al secondo posto del premio ai contribuenti di Adana. Zuleyha crede che questa sia l'occasione perfetta per raggiungere il suo obiettivo. La giovane sta provando a convincere Demir a partecipare alla cerimonia di premiazione... ma il loro confronto non va come sperava.

Fekeli categorico con Cetin, nelle Anticipazioni del 18 gennaio 2023 di Terra Amara

Cetin ne è certo: il mandante dell'attentato a Fekeli è il signore di Cukurova, Demir Yaman. Il ragazzo decide di parlarne con l'ex galeotto, che, però, non reagisce bene. Fekeli, infatti, ordina a Cetin di tenere la bocca chiusa, in primis perché questa voce non deve arrivare all'orecchio del suo figlioccio: Yilmaz agirebbe d'impulso, come sempre, cacciandosi di nuovo nei guai. Intanto, in modo del tutto casuale, Saniye sta per fare una scoperta che, oltre a farle perdere le staffe, le spezzerà il cuore...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 16 al 21 gennaio 2023.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.